3 dobrodružné knihy pro malé čtenáře

Mottem nakladatelství Bambook, součástí nakladatelského domu Grada je, že vydávají Knihy pro všechny kluky

a holky. Z jejich produkce jsme vybrali následující tři novinky, které jsou vhodné orientačně od sedmi let:

Pohádkopis

Objevte kouzlo pohádek zasazených do skutečných míst Čech a Moravy! K jejich veliké přednosti patří to, že když si je večer přečtete, hned druhý den se můžete vydat po stopách hrdinů na hrady, skály či k řece. Pohádky Tomáše Syrovátky jsou Ideální pro rodiny, které chtějí dětem zpestřit výlety a probudit jejich fantazii. Pohádky ilustracemi doprovodil Jakub Cenkl.

Kouzelná třída o prázdninách

Kouzelnou třídu čekají letní prázdniny. A protože je paní učitelka také hodná víla, o zábavu a zážitky rozhodně nebude nouze. Na konci školního roku dostanou žáci kouzelný dárek. Speciální kalendář s okénky na prázdninové dny. Když děti budou chtít zažít něco nevšedního, stačí otevřít správné okénko…

Kouzelnou třídu autorky Zuzany Pospíšilové krásně doplňují ilustrace Drahomíra Trsťana.

Kluk v kopačkách

Kopačky vs. hokejky

Autorka Markéta Bolfová společně s ilustrátorem Lukášem Fibichem své dětské čtenáře napíná do posledního okamžiku v další knize ze série Kluk v kopačkách. Rivalita mezi fotbalisty a hokejisty se vyhrocuje, a zatímco Tomáš balancuje mezi dvěma sporty, Jirka řeší úplně jiný problém – co si počít s toulavým psem, který se ho nechce pustit ani na krok? Naštěstí se Tomova máma vrací z Afriky, připravená dát věci do pořádku.