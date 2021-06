3 skvělé novinky lahodící pokožce!

Přicházející léto a více času na sluníčku chce také více péče o pokožku. Níže najdete tři žhavé noviny, které ohromně zjednoduší vaše každodenní pěstící rituály, dodají žíznivé pokožce vláhu, výživu, zklidňují či dokonce podpoří imunitu – tedy doslova se vám dostanou pod kůži.

BIPHASE LIPO ALCOOLIQUE – Účinná péče o vaše ruce

V současnosti řeší každá žena otázku, jak pomoci svým rukám v době, kdy musíme všude používat dezinfekci. Bioderma proto připravila novou generaci dezinfekčního prostředku na ruce Biphase Lipo alcoolique, který zaručeně eliminuje 99,9 % virů, bakterií a kvasinek. Jedná se o maximálně účinný dezinfekční prostředek s maximální šetrností k jemné pokožce rukou. Díky revolučnímu produktu 2v1 už není nutné nosit v kabelce dezinfekci a hydratační krém na ruce. Stačí do ní vložit Biphase Lipo alcoolique a vždy budete mít po ruce účinnou dezinfekci a prvotřídní výživu v jednom. Stejně tak ji mohou používat i děti, k jejichž pokožce je velmi šetrná. Navzdory častému dezinfikování rukou zůstává pokožka hedvábná jako měkký samet a k tomu je doplněna o potřebné lipidy.

Bioderma, 100 ml koupíte za 190 Kč.

Ultra-hydratační tělové máslo Dermedic

Nové ultra-hydratační tělové máslo Dermedic HYDRAIN3 obsahuje patentovaný komplex AqualareTM . Ten v sobě spojuje artéskou termální vodu a hned čtyři formy kyseliny hyaluronové pro maximální výživu, regeneraci a obnovení správného fungování ochranné bariéry pokožky. Termální artéská voda se řadí mezi nejkvalitnější vody na planetě i díky vysokému obsahu minerálů a 100% přirozené čistotě.

Ultrahydratační tělové máslo Dermedic HYDRAIN3 je určené pro silně dehydratovanou nebo výjimečně vysušenou pokožku.

I když se může zdát, že letní sluníčko kůži nám prospívá, ne vždy tomu tak je, zvlášť když pokožka není dostatečně hydratovaná a chráněná. Tento produkt poskytuje pokožce hloubkovou a dlouhotrvající hydrataci, okamžitou úlevu od pocitu napjaté pokožky a podporu správného fungování ochranné bariéry pokožky.

Tělové máslo obsahuje mandlový a kokosový olej, ale také bambucké máslo. Ty všechny podporují hydratační a vyživující účinky přípravku. Máslo zklidňuje podráždění pokožky, činí ji vláčnější a hladší. Vitamin E navíc chrání buněčné membrány před poškozením volnými radikály. Máslo po nanesení nezanechává mastný film, ale jen zklidněnou, osvěženou, a především hydratovanou pokožku. Ultra-hydratační máslo Dermedic HYDRAIN3 zabraňuje praskání a keratóze epidermis. Nanáší se po koupeli či sprše na pokožku celého těla a vmasíruje.

Více informací na Notino.cz, kde zakoupíte 225 ml za 279 Kč.

Kanabinoid CBG podporuje imunitu a pečuje o psychiku, zrak i kosti

Velmi často je kanabinoid CBG nazýván „matkou kanabinoidů“, a přesto se o něm stále málo mluví. Kanabigerol neboli CBG je velice zajímavou látkou především pro své protizánětlivé a antibakteriální účinky – zmírňuje projevy zánětů vnitřních orgánů i povrchových kožních onemocnění. Významnou roli hraje také při regeneraci po běžných ortopedických úrazech, jakými jsou zlomeniny nebo výrony – stimuluje totiž růst kostí a napomáhá tak rychlejšímu zotavení pohybového aparátu. Pravidelné užívání CBG posiluje imunitní systém a napomáhá normálnímu psychickému stavu. Pozitivně tak působí i na naši náladu a snižuje míru únavy a vyčerpání při zvýšeném psychickém vypětí. Dále napomůže zmírnit příznaky Crohnovy choroby a pozitivně stimuluje chuť k jídlu. To ale stále není vše. CBG chrání i zrak, a to tím, že snižuje nitrooční tlak. Funguje tak jako velmi účinná prevence proti vzniku zeleného zákalu.

Produkty CannaCare vás neomámí, neobsahují totiž THC. Účinnost kanabinoidních preparátů se dle současných vědeckých poznatků až několikanásobně zvyšuje při podání ve formě „full-spectrum“. To znamená, že mimo účinný kanabinoid jsou zde obsaženy i další aktivní látky přirozeně se nacházející v konopí. Všechny produkty CannaCare právě takovýto plnospektrální výtažek obsahují.

Kapky CC Drops s CBG k vnitřnímu i vnějšímu použití

Kapky CannaCare s CBG jsou spojením plnospektrálního výtažku kanabigerolu a rakytníkového oleje. Díky rakytníkovému oleji jsou CannaCare kapky bohaté na nenasycené mastné kyseliny, třísloviny, vitamíny (A, C, E, K a B6)

a flavonoidy. Lze je užívat vnitřně nakapáním přímo do úst či pokrmů, anebo povrchově na kůži pro rychlejší hojení drobných oděrek, jizviček či akné. K dostání jsou ve čtyřech různých koncentracích, přičemž obecně platí, že zatímco nižší koncentrace (3 % a 9 %) působí preventivně, vyšší (15 % a 21 %) poslouží spíše při akutních potížích.

Kapky CC Drops s CBG jsou určeny k dennímu použití pro bdělé tělo i mysl. Pořídíte je na www.cannacare.cz.