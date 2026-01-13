3 tipy, jak pomoci elektrizujícím vlasům

V zimě je více, než časté: stačí obléknutí svetru nebo obmotání šály a z pracně vytvářeného účesu je během vteřiny změť vlasů, které si dělají, co chtějí. Některé poletují okolo hlavy, další se přilepí na obličej. Pokud je vám tato situace více než povědomá, máme pro vás tipy, které proti elektrizujícím vlasům fungují!
Se statickým nábojem ve vlasech se v zimě setkáváme mnohem častěji. Na vině je především suchý vzduch a také větší suchost vlasů. Při kontaktu vlasů s kartáčem nebo svetrem pak dochází ke tření, které způsobuje jejich elektrizování a poletování. Jak se mu bránit?
1. Hydratace jako základ
Klíčem k zamezení poletování je dostatečná hydratace. Vlasům v zimě chybí vlhkost vlivem počasí, suchého vzduchu
v přetopených místnostech, častého tepelného stylingu i nevhodných přípravků. Svou běžnou vlasovou péči proto posilte o hydrataci a přidejte i něco navíc – například hydratační masku nebo sprej. Snažte se také vlasy nemýt příliš často, abyste zabránili dalšímu vysušování.
2. Pozor na syntetické materiály
Se statickou elektřinou si skvěle rozumí syntetické materiály, které situaci často zhoršují. Při oblékání je tak zkuste nahradit bavlnou nebo hedvábím. A platí to i pro kartáče a hřebeny. Kartáče s přírodními štětinami nebo hřebeny
s dřevěnými hroty vám v zimě udělají lepší službu.
3. Sázka na přírodní oleje
Skvělým SOS řešením při elektrizování vlasů jsou vlasové oleje. Zkuste například arganový, jojobový nebo kokosový olej, které vlasům propůjčí vlhkost a dovedou je zkrotit. Zároveň působí jako přirozená bariéra a nabízejí ochranu před vnějšími vlivy. Stačí rozetřít pár kapek oleje do konečků vlasů předtím, než vyrazíte ven.
Se statickou elektřinou ve vlasech vám pomohou bojovat i tyto produkty ALCINA:
Nutri Shine šampon
Vysoce výživný šampon s obsahem cenného arganového oleje a oleje z hroznových semínek vlasy šetrně myje a optimálně vyhlazuje a pěstí. Výsledkem je zářivý lesk, nekonečná hebkost a lehkost vlasů a také jejich snadné rozčesávání. Zároveň vás šampon okouzlí svou příjemnou orientální vůní.
Nutri Shine Mask
Bohatá intenzivní maska na vlasy zabezpečuje skutečně vydatnou péči. Účinně hydratuje a vyživuje vlasy, optimálně vyhlazuje vlasovou strukturu. Přestože bohatě pěstí, vlasy nijak nezatěžuje. Usnadňuje rozčesání a zanechává vlasy hedvábně hladké a lesklé. To vše díky unikátnímu složení s arganovým olejem, který hydratuje, zvláčňuje a vyhlazuje vlasy. Olej z hroznových semínek pak chrání před ztrátou vlhkosti a fixuje keratin. Maska je zároveň rychlou pomocí i na roztřepené konečky vlasů. Vhodná je pro všechny typy vlasů. Představuje ideální výživu pro suché, matné a slabé vlasy.
Z dalších produktů ALCINA vám v zimním období určitě pomůže oblíbený Hydratační sprej, který dodá vitalitu unaveným a vysušený vlasům. Obsažený panthenol a další hydratační látky dodávají optimální dávku hydratace a posilují lesk
a pružnost. Sprej usnadňuje rozčesávání vlasů po umytí, ale hodí se i jako rychlé osvěžení účesu kdykoliv během dne.
Je vhodný pro každodenní použití. Můžete sáhnout například i po Pěsticím krému pro lesk vlasů. Ten nabízí ochranu a péči v jednom. Jeho jemná krémová textura ve vlasech redukuje elektrostatický náboj a chrání je před škodlivými vnějšími vlivy. Receptura s obsahem pšeničných proteinů a panthenolu zároveň suché a porézní vlasy regeneruje, navrací jim pružnost a usnadňuje rozčesávání.
Všechny produkty jsou dostupné v salonech spolupracujících se značkou ALCINA.