3 x Smart Press – výchova a zábava v jednom

Odpojte děti od přístrojů a napojte je na přírodu! Užijete si společně strávený čas – děti se něco naučí a dospělí se také pobaví. Tak by se dal formulovat společný motiv tří knížek nakladatelství Smart Press. Přitom každá
z nich je svým způsobem jedinečná a nenuceně naučná.
Rok plný tvoření – Pro sebe, svou rodinu a společné vzpomínky
Prvotina Terezy Rak, známé ze sociálních sítí jako Srdce z jeřabin, přináší své nejoblíbenější tvořivé tipy – nápady, tipy
a recepty, které pravidelně sdílí se svými fanoušky. Odpovídá také na nejčastější dotaz, který dostává – jak být kreativním člověkem. Kniha je tedy zároveň odpovědí na tento dotaz a skrze 170 návodů vás přivede k principům tvoření ze sezónních přírodnin, výrobu dárků pro všechny věkové kategorie, základní recepty na pečení i zpracování úrody a vytváření kouzelných vzpomínek a útulného domova pro celou rodinu.
„Určitě znáte pocit, kdy vás nějaká aktivita vtáhne do děje natolik, že zapomenete na vše ostatní. Starosti všedních dnů zmizí a jste tam jen vy a vaše dílo. Psychologové takový stav mysli označují za stav flow neboli žití v přítomnosti, které je popisováno jako pocit štěstí. Tvořivé činnosti mají ten dar, že nás do takového pocitu dostanou velmi snadno. Nemusíme kvůli nim jezdit přes půlku světa ani vyplácet horentní sumy za nevšední zážitek. Stačí si vzít čtvrtku, barvy, s trochou odvahy překonat své vlastní pochybnosti a během pár chvil se svět kolem nás rozplyne, každodenní starosti najednou nemají v myšlenkách místo a my plujeme na vlnách fantazie a vlastní kreativity,“ říká autorka.
Svobodná hra – Jak nechat vyrůst radostné, odolné a samostatné děti
Největší inspirací k napsání této knihy byly pro Petra a Justinu Danišových jejich čtyři děti. A tak vznikla publikace, která propojuje nejnovější odborné poznatky o hře s praktickou zkušeností rodiny. Je určena všem rodičům, učitelům a průvodcům dětí.
Svobodná hra má v rozvoji dětí zásadní význam. Učí je tvořit, plánovat, rozhodovat se, dávat a brát, naslouchat druhým, vyjednávat, kontrolovat své impulzy, překonávat překážky. Dává jim smích a radost ze života. Dovoluje dětem, aby objevily své silné stránky a staly se samy sebou. Kniha obsahuje 850 fotografií a je vhodná pro rodiče a děti (0-12 let), vychovatele či pro školky.
Proč si přečíst tuto knihu:
1. Podíváte se na „obyčejnou“ dětskou hru z mnoha úhlů a objevíte, jak geniálním vynálezem pro lidský rozvoj hraní je.
2. Zjistíte, jak dnešní dětství hubne a co vše děti ztrácejí, když nemají dost příležitostí řídit svou vlastní svobodnou hru.
3. Objevíte, že čím jednodušší jsou hračky, tím různorodější hru nabízejí, a naopak čím uklizenější je hřiště, tím monotónnější je hraní.
4. Dozvíte se, kdy dětem v hraní nepřekážet, a naučíte se, jaký je rozdíl v roli hlídače, ředitele a herního průvodce.
5. Než vyzkoušíte všech 500 startérů-tipů svobodného hraní, zaručeně začnete hravě vymýšlet své vlastní.
Zahrada žije – Zahradničíme s dětmi
Kniha Anity Blahušové srozumitelně a zábavně vysvětluje principy zahradničení (nejen) s dětmi, poskytuje kalendářní přehled pro celý rok a slouží jako praktický manuál pro jakoukoli zahradu.
Je jedinečná v tom, jak se cíleně zaměřuje na zapojení (menších i větších dětí) do veškerého dění. Nabízí spoustu inspirace, jak si v zahradě tvořivě a příjemně hrát v jakékoli sezóně. Tato hra je propojena i s opravdovým pěstováním, které bude bavit dospělé i děti a díky kterému si společně vypěstují krásnou vlastní úrodu. Celoroční životní cyklus zahrady se prolíná s konkrétními pracovními postupy a činnostmi vhodnými pro děti, formou originálních, ale přitom snadno zvládnutelných projektů.
Navíc se čtenář dozví spoustu zajímavých detailů ze života zvířat i fungování rostlin. Seznámí se také s hezkými tradičními rituály, které můžeme i dnes s chutí zapojit do moderního rodinného života.
Autorka, jež je známá i svou prvotinou Zahrádka v květináči, své znalosti a zkušenosti pravidelně zveřejňuje na svém blogu www.zahradamebavi.cz.
Kniha je určena dětem a jejich průvodcům: rodičům, prarodičům i pedagogům.