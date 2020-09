5 mýtů o medu

Podzim klepe na dveře a s ním i podzimní nachlazení a virózy. Většina z nás při léčbě prvních náznaků rýmy sáhne po zázvorovém čaji s medem, ale možná už jste slyšeli, že med v horkém čaji ztrácí své účinky. O medu koluje řada mýtů. Víte, jak to s ním opravdu je?

1. Zkrystalizovaný med už není kvalitní

Krystalizace je pro med přirozenou vlastností a důkazem toho, že je med kvalitní a že s ním nebylo nešetrně manipulováno. „Doba, za jakou dojde u medu ke krystalizaci, závisí na podílu fruktózy a glukózy. Čím větší má med podíl fruktózy, tím později zkrystalizuje,“ uvádí pan Špaček bývalý včelař.

2. Zkrystalizovaný med lze jen rozpustit

Pokud vám med doma zkrystalizovala, pak můžete med buď šetrně ztekutit zahřátím do 45 °C, nebo si můžete med pastovat. Med přendejte do větší nádoby a po dobu několika dnů, ho pravidelně cca třikrát denně zamíchejte nerezovou míchačkou. Už po pár dnech uvidíte, jak med mění svoji strukturu a stává se krémovým.

3. Med nepotřebuje být speciálně skladován

Medu nesvědčí světlo a vysoké teploty, proto by měl být uchováván při teplotě do 25 °C a v temnu. Můžete ho mít ve spíži, ale třeba i v lednici. Dbejte na to, aby byla sklenice vždy dobře uzavřená a nehrozila tak kontaminace mikroby z vnějšího prostředí.

4. Med se nemůže zkazit

Vysoká trvanlivost medu je způsobena vysokým obsahem cukru, nízkým obsahem vody a antibakteriálními účinky. Pokud ale není med kvalitní a má v sobě vysoký podíl vody, může začít kvasit, proto kupujte jen kvalitní medy, které prošly přísnou kontrolou složení, která spočívá v kontrole fyzikálního a chemického složení medu, ověření nepřítomnosti antibiotik, pesticidů a jiných látek, které do medu nepatří.

5. Med v horkém čaji ztrácí vitamíny

Běžně připravený čaj má teplotu 80-90 °C, když se do něj ponoří lžička s medem a zamíchá, tak teplota čaje rychle klesne. Teplotní zátěž pak není na med tak vysoká a dlouhá, aby došlo k znehodnocení medu a v něm obsažených zdraví prospěšných látek.