5 televizních aplikací, které děti zabaví i poučí

Práce z domova se pro řadu lidí stala novou realitou, ale kombinovat ji s péčí o děti není pro rodiče vždy snadné. Philips TV proto přináší tipy na 5 televizních aplikací, které děti doma nejen spolehlivě zabaví, ale u nichž se mohou i něco dozvědět.

Počítání pro děti

Tato česká aplikace je určená pro předškolní děti již od 1,5 roku. Pomocí jednoduchých miniher naučí děti počítat, přiřazovat čísla k počtu věcí, sčítat či odčítat nebo porovnávat větší a menší čísla. Aplikaci vyvinuli absolventi Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity ve spolupráci s pedagogy i samotnými dětmi ve věku od 1,5 až do 5 let.

Smart-Teacher

Aplikace na výuku jazyků pomáhá procvičovat nová slovíčka, výslovnost i psaní formou hry. Aplikace dětem předkládá kartičky s novými slovíčky, včetně obrázku a výslovnosti. Kombinace audio-vizuálního vjemu napomáhá ke snadnějšímu, a především trvanlivějšímu zapamatování. Hra nabízí rozličná témata slovíček, jako jsou barvy, části lidského těla, zvířata, jídlo, hudební nástroje a mnoho dalších. Získané dovednosti pomůže ověřit jednoduchý a zábavný test. Vybrat si můžete z výuky přes 40 různých jazyků, na každý jazyk je samostatná aplikace.

YouTube Kids for Android TV

Známá videoaplikace přizpůsobená speciálně dětem. Filtr vybírá pouze videa, která jsou vhodná pro celou rodinu. Můžete si vybrat z kategorií Předškolák (do 4 let), Mladší (5-7 let) či Starší (od 8 let), nebo zvolit režim Pouze schválený obsah. V tomto režimu není možné vyhledávat, ale objeví se pouze vámi schválená videa, kanály a sbírky, které jsou pro děti vhodné. Poté se videa zobrazují na všech zařízeních s aplikací YouTube Kids. Naleznete zde výuková videa, cvičení, různé hry, aktivity či dokumenty, které děti zabaví.

Pohádky

Tato aplikace od Seznam.cz obsahuje výběr těch nejlepších pohádek, písniček a říkanek v češtině, včetně oblíbených Večerníčků. Nechybí Krteček, Pat a Mat nebo Broučci. Naleznete zde i zábavně vzdělávací série Byl jednou jeden…, který přináší v animované formě poučení o vesmíru, lidském těle či vynálezech. Pořad Vychytávečky zase nabízí inspiraci pro tvořivé ruce. Aplikace pořady pravidelně obměňuje, takže se nestane, že by se časem okoukaly. Pozor jenom, že některé oblíbené pohádky tak mohou časem zmizet.

Lego TV

Panáčci a kostky ze světoznámé stavebnice ožívají. Videa jsou rozdělená podle motivů, věkových kategorií a příběhů, ať už se jedná o dívčí Lego Friends, chytání zlodějů v Lego City nebo akční dobrodružství z Lego Ninjago. Všechna videa jsou v češtině a průběžně se obměňují. I když je aplikace určená pro děti, pobaví se u ní mnohdy i dospělí.

Pro pohodlné ovládání a vkládání textů je možné použít externí klávesnici, například Logitech K400Plus. Pro hraní her je zase ideálním pomocníkem gamepad jako například Logitech F710 nebo podobná zařízení. Známý systém Android TV, který je nutní pro tyto aplikace, naleznete například u televizoru Philips PUS7304.