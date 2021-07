5 tipů, jak přivést děti ke čtení

Aby děti rády četly, bývá sen každé maminky, zvláště pokud je sama vášnivou čtenářkou. Jenže děti mívají svou hlavu, a tak i když je rodiče ke čtení vedou, samy po knize nesáhnou a do čtení se musí nutit. Jak docílit toho, aby byly knížky jejich nejlepší kamarádky? Tady je pět rad Petry Martiškové, spisovatelky a matky dvou dětí, které fungují.

Pro každého knihomola jsou knihy naprosto fantastickou záležitostí. Vždyť můžete utéct ze světa reality a prožít napínavá dobrodružství, příběhy plné akce, napětí nebo i lásky. Velkým zklamáním pak je, když děti naši lásku ke knihám nesdílejí. Ale nikdy není pozdě, ke knihám se dají děti přitáhnout v každém věku. Jak?

Navštěvujte společně knihovny a knihkupectví

Chystáte se do knihovny nebo na nákup knížek? Nenechávejte své děti doma. Vezměte je s sebou, zaregistrujte je v dětském oddělení a nechte je, ať si samy vyberou knížku, která by je bavila. Dětská oddělení mají pro své malé čtenáře nachystanou nejen spoustu zajímavých knížek, ale také třeba besedy se spisovateli nebo ilustrátory, pohádkové cesty za pokladem nebo soutěže v kreslení či psaní vlastních příběhů. Děti pak do knihovny budou chodit rády i samy, vždyť je tam taková zábava!

Dopřejte jim právo volby

Máte pocit, že knížky, které jste četli v dětství vy, jsou mnohem kvalitnější, než ty, které se nabízí dětem teď? Možná, ale rozhodně se nesnažte dětem vnucovat knihy, o které nestojí. Nezapomínejte, že svět se mění a s ním i knižní hrdinové. Zatímco my jsme hltali Děti z Bullerbynu, dnešní děti jejich každodenní dlouhé cesty pěšky do školy neocení. Mají rádi akci, hodně barevných obrázků a hrdiny, které třeba znají z televize. A že sáhnou raději po časopisu než po knížce? Nevadí, i to je čtení a časem jim můžete nabídnout knihu s podobnými příběhy.

Knihy musí děti bavit

„Podle mých zkušeností děti potřebují knížku s hrdiny, které mají rádi. Kluci dají raději přednost silným strojům, detektivním příběhům nebo třeba dinosaurům a čertům. Holčičky oproti tomu mají rády víly, princezny nebo čarodějky,“ říká spisovatelka Petra Martišková. „Všichni bez rozdílu pak mají rádi příběhy dětských hrdinů, se kterými se mohou ztotožnit. V knížkách také potřebují hezké obrázky, aby mohla jejich fantazie pracovat na plné obrátky a hlavně dobré konce.“ Petra jistě ví, o čem mluví, vždyť z jejího pera vzešla už spousta oblíbených dětských knih. Za všechny jmenujme třeba O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi, Velké dobrodružství malého dráčka nebo třeba Můj kamarád Dinosaurus. Petra za dětmi jezdí také na besedy, kde si s nimi o knížkách povídá a vede je ke čtení.

Udělejte si z čtení rituál

Děti mají rituály obecně moc rády, dávají jim pocit jistoty a zázemí. A tak toho využijte a udělejte si rituál i ze čtení knížek. Začněte klidně pomalu, každý den před spaním přečtěte jednu kapitolu, společně si prohlédněte obrázky a povídejte si o tom, co jste četli, abyste věděli, že děti opravdu příběh poslouchají. Uvidíte, že časem budou žadonit ještě o další kapitolu a další a další, až se nakonec budou těšit, aby už mohly začít číst samy a nemusely čekat na večerní pohádku.

Podpořte je v samostatném čtení

Děti se většinou do školy moc těší i na to, že se naučí číst a budou si moci číst samy. Ale později přijdou na to, že to zase není taková legrace a mnohdy je náročné učení od čtení odradí. Klíčem k úspěchu je vaše podpora. Pravidelně s nimi čtení trénujte, a když se z nich stanou čtenáři a chtějí vám přečíst tentokrát před spaním kapitolu ony, neodmítejte je s tím, že na to není čas. Nechte je, ať vám příběh přečtou a chvalte je. Budou mít pocit, že jsou skvělí právě díky knihám, a i to je cesta, jak si k nim najít vztah.

Více informací o spisovatelce Petře Martiškové a její tvorbě najdete ZDE.