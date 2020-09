7 mýtů o máku

Když se řekne mák, vybaví se vám nejspíše malá modrá semínka. Historie máku je dlouhá a její kořeny se proplétají celou naší civilizací. Patří mezi potraviny s nejvyváženějším obsahem nutričně významných látek a přitom je opředen tolika mýty. Znáte pravdu o máku?

MÝTUS: Mák kvete krásně červeně.

PRAVDA: Jarní odrůdy současného sortimentu českého modrého máku kvetou bíle, u základů okvětí mají fialovou skvrnu. Pouze rakouské ozimé odrůdy kvetou fialově. Můžeme se ale setkat i s bělosemenným a okrovosemenným mákem, avšak i ty kvetou převážně bíle. Všem známý drobný červený květ má vlčí mák, jedná se o zcela jiný druh, který je sice krásný na pohled, ale je to plevel a pěstitelům dělá v poli neplechu. Je velmi obtížené se ho zbavit. Svým kořenovým systémem a rozpínavostí velmi konkuruje potravinářskému máku v porostu. Navíc příměs semen vlčího máku v potravinářském máku nejde odstranit. Jedinou možností, jak se ho v poli zbavit, je ruční vytržení.

MÝTUS: Mák se musí rozemlít, jinak ho tělo nevyužije.

PRAVDA: Z hlediska využití všech nutričních látek je lepší, pokud je mák čerstvě rozemletý. Nesmíte ale zapomenout na fakt, že i pouhým kousáním jej v ústech drtíte a tím jeho obal narušujete. Můžete ho tedy v klidu konzumovat i celý a bez tepelné úpravy. Kvůli čerstvosti a vůni je lepší, pokud se mák vždy čerstvě umele. Je to totiž olejnina a při delším skladování může žluknout a ztratit opojnou vůni i chuť.

MÝTUS: Nejvíce železa má špenát a mák chutná sladce.

PRAVDA: Mýtus o tom, že špenát je obrovskou zásobárnou železa, je už velmi starý. Mohla za to chyba v desetinné čárce. Špenát neobsahuje 30 mg železa, ale jen 3 mg/100 g špenátu. Věděli jste ale, že mák obsahuje 3x více železa na 100 g máku, než špenát? Že má 12x více vápníku než mléko, 2x více draslíku než banán nebo 2x více hořčíku než vlašské ořechy? Mák má výraznou vůni a zdánlivě nasládlou chuť. Ale sacharidů má velmi málo, dá se říct, že nejméně z běžných komodit, jen cca 3 %.

MÝTUS: Po makové buchtě se dobře spí. A po máku se blbne.

PRAVDA: Ani toto není pravda. Mák má plno zdravotních a výživových předností, je to česká superpotravina. Jediné co nemá, jsou zklidňující účinky. To platí i pro makový rostlinný nápoj, makové výrobky či jídla z něj připravená – pokud mluvíme o máku z České republiky. Pravdou je i to, že po máku se neblbne. Zdánlivý efekt je třeba hledat jinde.

MÝTUS: Makový odvar se dává dětem, aby se uklidnily.

PRAVDA: Toto je všeobecně rozšířená nepravda, která je v lidech hluboce zakořeněná. Potravinářský mák takové účinky nemá. Vývar ze semen máku bude jen příjemně makově vonět. Pokud byste však chtěli pít odvar z makovic, připravte se na hořkou a trpkou vodu, která spíš rozdráždí žaludek, než že by kohokoliv uklidnila. Pro děti je takovýto nápoj zcela nevhodný.

MÝTUS: Semínka máku obsahují vysoké množství alkaloidů.

PRAVDA: Česká republika je jedinou zemí, kde se pěstují výhradně potravinářské odrůdy máku. Evropské odrůdy se podle využití odlišují obsahem tzv. opiových alkaloidů – rozlišujeme máky potravinářské a průmyslové. Odrůdy s vysokým obsahem alkaloidů, z nichž nejznámější je morfin, se využívají pro výrobu léků. Proto tyto odrůdy nazýváme průmyslové nebo farmaceutické. Nejvíce alkaloidů se nachází v makovici a části stonku pod ní, tento produkt nazýváme makovinou. Samotná maková semínka opiové alkaloidy uvnitř neobsahují. Dochází jen ke kontaminaci povrchu semen při sklizni, čištění a další manipulaci.

MÝTUS: Česká republika je známá díky pivu a chmelu.

PRAVDA: Ano, obě české komodity mají ve světě výborné jméno. Z hlediska zahraničního obchodu je ale mák až dvakrát významnější než chmel. Mák je naše modré zlato. Semínko Českého modrého máku je velmi prospěšnou potravinou s významným zastoupením minerálních látek, vitamínů a kvalitního oleje.

