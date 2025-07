7 tipů, jak chránit děti před nástrahami léta

Letní období s sebou přináší nejen radostné aktivity venku, ale také specifická rizika pro děti. Důležité je dbát

na dostatečný příjem tekutin, prevenci úrazů, ochranu před sluncem i hmyzem a zajištění psychické pohody.

Při prevenci, anebo když už je „oheň na střeše“, může například pomoci i zdravotní pojišťovna.

1. Hlídejte příjem tekutin

Letní vysoké teploty kladou velké nároky na příjem tekutin. Mějme na paměti, že děti se mohou snadno přehřát, obzvláště tehdy, když běhají po hřišti. Proto je důležité je pravidelně upozorňovat na to, že se mají napít. Ideálně vody, nebo neslazeného čaje.

„Aby jim tyto nápoje více chutnaly, můžeme do nich občas vymačkat trochu pomeranče, nebo citrónu, příp. doplnit je jiným ovocem. Pitný režim je důležitou součástí prevence řady zdravotních obtíží jak u dospělých, tak i u dětí. Z pitného režimu jim např. můžeme udělat hru – pořídit jim dětskou lahev s odměrkou a udělat jim z toho soutěž, např. do 12:00 vypijte vodu do určité rysky apod. Dětem také můžeme servírovat potraviny bohaté na tekutiny – ovoce, zeleninu, mléčné výrobky a polévky. Snažme se v nich také upevňovat návyk popíjet během pohybové aktivity,“ vysvětluje MUDr. Jana Ježková, vedoucí asistenční služby zdravotní pojišťovny OZP.

2. Minimalizujte riziko úrazu

Pokud se vydáte na nějaké dětské hřiště, zkontrolujte herní prvky, zda není něco rozbitého či uvolněného, co by mohlo ohrozit zdraví dětí. Případně i zkoukněte povrch, zda je dost bezpečný a měkký, pozor na nerovnosti. Upozorněte děti,

jak se na hřišti chovat bezpečně. Opatrní buďte i na výletech a procházkách po lese. Samozřejmostí je užívání bezpečnostních pomůcek – helem a chráničů – při jízdě na kole, koloběžce, na prkně apod. Víte, že např. Zdravotní pojišťovna OZP přispívá až 10 000 Kč právě na ochranné přilby a pomůcky?

3. Zohledňujte počasí, chraňte se před sluncem i deštěm

Pozor na déšť nebo ranní rosu. Povrchy pak bývají kluzké, což může být víc nebezpečné, než když jsou nerovné.

V horkých slunečných dnech se vyhýbejte přímému slunci zhruba od 11 do 15 hodin, abyste předešli dehydrataci

a úpalům. Samozřejmostí by mělo být používání opalovacích krémů a sprejů určených pro dětskou pleť, ideálně

s ochranným faktorem SPF 30 a více. Prevence je základ, ale když se vám nějaké znaménko na kůži bude zdát podezřelé, určitě ho nechte prohlédnout specialistou. Zdravotní pojišťovna OZP nabízí program preventivního vyšetření. Kožní vyšetření znamének mohou pojištěnci OZP absolvovat zdarma, nebo s příspěvkem 800 Kč.

4. Vybírejte vhodné oblečení, obuv i sluneční brýle

Při výběru oblečení zohledňujte počasí, aby se děti nepřehřály. Preferujte přírodní materiály, zabráníte podráždění pokožky. Oblečení i obuv by měly být pohodlné, umožňovat volný pohyb, ale současně poskytnout ochranu. Proto dbejte na adekvátně pevnou obuv. A pamatujte, že nové boty je zapotřebí nejprve „prošlápnout“, alespoň několik dnů rozchodit

a vyzkoušet, zda dobře sedí a netlačí. Pozor také na korálky či všelijaké šperky, které by se mohly o něco zachytit. Až budete vybírat sluneční brýle, pohlídejte si, aby měly UV filtr (nejčastěji UV 400). Tato značka je většinou nalepená na brýlích. Kategorii zatmavení (1-5) najdete na vnitřní straně nožiček. Nejčastěji používáme č. 3 (hodí se při silném slunci

i k moři).

5. Pamatujte na cestovní pojištění, až pojedete třeba k moři

Určitě se vyplatí být na cestě, zejména do zahraničí, pojištění, i kdyby to bylo jen pro dobrý pocit. Většina pojišťoven poskytuje cestovní pojištění online. Například klienti OZP ve věku 0-26 let mají pojištění léčebných výloh zcela zdarma. Ostatní mají na pojištění léčebných výloh slevu 50 %. Sleva se vztahuje na turistické cesty do 30 dní nejen do všech států Evropy, ale i na neevropské státy u Středozemního moře. Objednejte pohodlně z mobilu klidně i hned od zítra.

6. Chraňte před hmyzem

Hmyz je bohužel při prázdninových aktivitách přítomný prakticky všude, štípance i alergické reakce mohou být velmi nepříjemné. Proto používejte repelenty na ochranu před komáry a klíšťaty. Vybírejte ty, jež jsou určené pro děti. Aplikujte je na oblečení i odkrytou kůži, pozor ale na oči, ústa a ruce. Na kočárky, postýlky i během kempování můžete používat sítě proti hmyzu. Nabízí se také přírodní odpuzovače hmyzu, např. měsíček lékařský, esenciální oleje z levandule, eukalyptu nebo citronové trávy.

7. Dbejte na psychickou pohodu

Základem spokojeného prožití prázdnin je rovnováha mezi aktivitou a odpočinkem. Pokusme se u dětí i přes léto udržet pravidelný denní režim, aby správně regenerovaly. Psychickou pohodu pomozme navodit společně stráveným časem, rodinnými výlety, hrami apod. Pokud by na vás nebo vaše děti přece jen dolehl nadměrný stres z vysvědčení, přijímaček, závěrečných zkoušek nebo třeba z plánování dovolené, využijte podanou ruku zdravotní pojišťovny OZP – příspěvek na prezenční psychoterapii. Najdete ho v aplikaci Vitakarta, má velmi výhodný kurz a jeho výše může činit až 10 000 korun.