Adventní pečení s dětmi

Předat kus kuchyně dětem znamená obrnit se značnou dávkou trpělivosti. Ano, všude plno mouky, ale odměnou budou zářivá očka, nadšené pečení a společná radost z adventního času. Berte to jako určitou formu relaxace a myslete na to, že kromě chutného cukroví právě „vyrábíte“ dětem do vínka ty nejkrásnější vzpomínky…

Aby se cukroví podařilo a dobrá nálada dětí vytrvala:

– Naplánujte si na tuto „akci“ s dětmi dostatek času. Malé děti nemají velkou výdrž, pečení cukroví si rozdělte na více dní, např. v pátek večer připravte těsto a nechte v lednici, v sobotu upečte a v neděli můžete zdobit.

– Vykrajujte úsporně. Čím častěji se musí těsto válet, tím je měkčí a lepivější, resp. neustálým posypáváním mouky drolivější. Proto dávejte formičky těsně vedle sebe, aby zbývalo co nejméně těsta. Jakmile se těsto přesto začne lepit, posypte formičky moukou.

– Používejte pečicí papír. Tím odpadne maštění a mytí pečicích plechů. A ti, kteří mají pouze jeden plech, ušetří spoustu času, když každou várku cukroví položí na pečicí papír a pak ho přetáhnou na prázdný plech.

– Cukroví nezdobte příliš brzy. Poleva a ozdoby nejlépe drží na zcela vychladlém cukroví. Optimální je kuchyňská mřížka na chlazení, u které teplo a vlhkost mohou unikat i zespodu.

– Cukroví správně uskladněte. Je-li cukroví určeno ke zdobení, skladujeme ho nejlépe v plechové dóze. Na ochranu zdobení proložíme jednotlivé vrstvy svačinovým papírem, tak se polevy neslepí.

Syrové těsto a ochutnávání

Děti milují pečení vánočního cukroví a někdy v nestřeženém okamžiku s velkou oblibou strčí do pusy i kousek syrového těsta. Není to žádná tragedie, větší množství ho stejně nebude a dítěti stačí jednoduše vysvětlit, že to není ještě hotové a musí se to upéct. Měli byste však dávat pozor na těsto, které obsahuje syrová vejce. V tomto případě ochutnávání opravdu vhodné není. Pamatujte na to, že případné zárodky salmonely se zničí až při teplotě 70°C.

Udělejte si i přestávku!

Už bylo dost pečení? Dětem dobře padne mala přestávka – k osvěžení připravte voňavý šálek čaje nebo kakaa a k tomu jedno kolo „pečeného“ pexesa. Z každého vánočního cukroví (např. pracny, rohlíčky, atd.) vezměte vždy dva kousky a ukryjte je jednotlivě pod papírové pohárky. Podle známých pravidel pexesa se budou zvedat pohárky. Kde je druhý rohlíček…? Nalezené páry se mohou samozřejmě sníst.

(Hra vhodná od tří let.)