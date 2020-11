S Adventním kalendářem BIG BOY bude čekání na Ježíška tak sladké

Kdybyste si mohli každý den užít jen jeden labužnický zážitek, jaký by to byl? Vybrali byste si něco sladkého, neobvyklého, nebo spíš zdravého? U značky BIG BOY si je můžete dopřát všechny najednou. A můžete je i darovat!

Pořiďte si je krásně zabalené v podobě Adventního kalendáře a máte postaráno o potěšení až do Vánoc. A po nich zase návrat ke klasickému balení všech oblíbených chutí BIG BOY, takže sladké chvilky budou pokračovat i v novém roce.

Adventní Kalendář @mamadomisha

S adventním časem to má každý jinak, ale osladit si ho mohou úplně všichni. A pokud milujete překvapení, dočkáte se i toho. Dárek, který v krabici naleznete, vám může na poslední chvíli vytrhnout trn z paty. To kdybyste náhodou na někoho trochu zapomněli… nebo prostě někomu chtěli udělat pod stromečkem ještě větší radost. A to, že si až do Štědrého dne budete vychutnávat svoje oblíbené pochoutky Slaný karamel, Slaný karamel Gold, White brownie a Čokoláda Slaný karamel je něco, co si přece nemůžete nechat vzít. Takže, 24 okének s lahodnými krémy plnými oříšků a nejkvalitnější čokolády je připraveno vám vytvořit krásný Advent.

www.bigboybutter.cz