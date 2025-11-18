Ájurvéda nabízí cestu z podzimní únavy zpět k rovnováze

Chlad, kratší dny a méně světla. S příchodem chladného ročního období tělo ztrácí energii a imunita dostává zabrat. Zatímco většina lidí sahá po vitamínech a kávě navíc, ájurvéda má pro vás jemnější a zároveň dlouhodobě účinné řešení. Spočívá v návratu k přirozenému rytmu těla a mysli.
V pražském centru ájurvédy Ananda Spa se můžete svěřit do rukou vynikajícího ájurvédského lékaře Dr. Uthama Sha
V. P., který pochází přímo z indické Keraly, kolébky ájurvédy. Během individuální konzultace vám nastaví zdravý režim podle typu těla a ročního období.
„Podzim je obdobím, kdy se v těle zvyšuje prvek Váta – lehkost, sucho a pohyb,“ vysvětluje Dr. Utham Sha V. P. „To se projevuje únavou, podrážděností, poruchami spánku nebo suchou pokožkou. Když se s tělem naučíme pracovat podle jeho typu a sezóny, tyto potíže vůbec nemusí přijít.“
V Ananda Spa ájurvédský celostní přístup ke zdraví také doplňuje tým českých odbornic – ájurvédská specialistka Světlana Hálková, výživová poradkyně Alena Pelcová a zakladatelka centra Daniela Fuxová. Společně se zaměřují na prevenci a harmonizaci civilizačních potíží – stres, nespavost, oslabenou imunitu či zažívací problémy – prostřednictvím konzultací, procedur a doporučení programů na míru.
„Naši klienti často přicházejí s únavou, kterou běžná medicína neumí pojmenovat. Ájurvéda se dívá na člověka jako celek. Když pochopíme, co naše tělo skutečně potřebuje a co nám často signalizuje i prostřednictvím nemoci – nutnost upravit nepřínosné návyky a postoje, stravu, dopřát si víc tepla, klidu, nebo pohybu – pak začíná skutečná změna,“ říká Daniela Fuxová, zakladatelka centra Ananda Spa.
Součástí podzimní nabídky centra jsou kromě klasické celotělové detoxikační Abhyangy například ájurvédské procedury Shirodhara (pro zklidnění nervového systému a lepší spánek) či Udvartana (bylinný peeling podporující metabolismus). Ananda Spa zároveň nabízí dárkové vouchery a členství, které umožňují dopřát si péči s dlouhodobým účinkem – nejen jako relaxaci, ale jako cestu k rovnováze a k pevnému zdraví. „Zdraví začíná prevencí, ne až nemocí. A ájurvéda učí, jak tu prevenci opravdu žít,“ dodává Dr. Sha.
O Ananda Spa
Ananda Spa je české centrum zaměřené na tradiční ájurvédskou medicínu a vědomou péči o tělo i mysl. Nabízí individuální konzultace s lékařem, specializované procedury a výživové poradenství. Jeho filozofií je spojení tisícileté indické tradice s moderním přístupem ke zdraví a životní rovnováze.
