Aktuálně: Smogová situace je špatná, hrozí astmatické potíže

Smogová situace nastává v případě, že je vysoká koncentrace polétavého prachu po dobu delší než 24 hodin. Což je momentální situace posledních dnů téměř v celé České republice.

Týká se to hlavně lidí s chronickými dýchacími potížemi, těch je u nás odhadováno na 700 000 až 800 000. Pobyt venku by měli omezit také lidé se srdečním onemocněním, či starší lidé a děti.

Vysoké procento prachu v ovzduší ničí plíce a srdce. Smog s velkým množstvím popílku snadno putuje prostřednictvím škodlivých plynů do nitra plic. U pacientů s chronickými záněty dýchacích cest tak dochází ke zhoršování jejich stavu. Lidé si většinou stěžují na zhoršené dýchání, pálení očí a na pocity spojené s úzkostí. Smog výrazně snižuje obranyschopnost organizmu.

Astmatici, alergici, malé dětí a starší lidé by měli v době smogu omezit:

– vycházení – zvláště v době mezi 6-10 hodinou a 16-20 hodinou

– větrání – větrat krátce a intenzivně

– fyzickou námahu

Spolu se správnou léčbou dokážou preventivní opatření výrazně zlepšit kvalitu astmatikova života. Základní opatření by měla být učiněna už v nejmladším dětském věku, ba dokonce již před narozením dítěte. Tato opatření mohou ovlivnit vývoj imunitního systému dítěte a zabránit tak vzniku onemocnění. Mezi nejdůležitější zásady v těhotenství patří nekouřit a v poslední trimestru se snažit úplně vyhýbat kontaktu s rizikovými faktory. Po narození by se dítě především nemělo dostávat do styku s cigaretovým kouřem a mělo by se dbát, aby žilo v bezprašném prostředí. Protiprachový režim spočívá v odstranění takových věcí, které v domácnosti lapají prach. Mezi tzv. lapače prachu patří zejména závěsy, záclony, koberce a čalouněný nábytek.

Základem je prevence

Nedostatečná léčba astmatu může mít i smrtelné následky. To je alarmující i kvůli zjištění, že až 200 tisíc lidí ani neví o tom, že astmatem trpí. Astma je nutné včas diagnostikovat a léčit, zejména také proto, že nejohroženější skupinou jsou děti. U dětí se prevalence astmatu odhaduje mezi 10-12 %.

„Pokud je astma pod kontrolou, je nemocný schopen vést plnohodnotný život. Jako prevenci doporučuji celoživotní zdravý životní styl, pohyb a redukci hmotnosti u obézních osob. A samozřejmě také nekuřáctví,“ říká profesor Petr Pohunek, ředitel České iniciativy pro astma a dodává: „moderní léky a především podchycení nemoci včas vedlo k tomu, že se snížil počet lidí, kteří na astma umírají.“

Inhalace patří k moderním směrům, která přináší efektivní a účinnou úlevu

Pravidelné inhalování jednou denně po dobu 10-15 minut pomáhá předcházet nemocem a dýchacím potížím. „Při potížích doporučuji zvlhčování sliznice aerosolovou terapií pomocí kompresorových inhalátorů (např. Omron). Mohou pomoci i při virových respiračních nemocech, při alergických příznacích z horních cest dýchacích nebo některých zánětech. Účinky inhalace nastupují rychle a mohou pomáhat dětem i dospělým. Zvlhčená sliznice dokáže lépe odstraňovat usazené alergeny či nečistoty. Inhalace je šetrný způsob prevence a léčby mnoha nemocí. Urychluje často léčbu běžných respiračních infekcí a snižuje tak riziko případných komplikací“ vysvětluje Prof. MUDr. Petr Pohunek.

Na rozdíl od celkového podávání léků ústy, které ovlivňují celý organizmus, umožňuje inhalace využití léčebného efektu jen v dýchacích cestách, tedy přesně tam, kde je to třeba.

Pravidelné inhalování slouží jako účinná léčba i prevence celé řady respiračních onemocnění. Používání inhalátoru při prvních příznacích nachlazení zabrání propuknutí onemocnění do těžšího stadia a tím sníží i riziko nezbytnosti nasazení antibiotik.