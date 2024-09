Alpro Pop-up Brunch s Benem Cristovao a fanoušky

Zpěvák a sportovec Ben Cristovao, známý svým zdravým přístupem ke stravování, posnídal se svými fanoušky

v pražském Letenském zámečku při příležitosti Alpro Pop-up Brunch, který se konal po celý víkend! Společně se značkou Alpro představil, že rostlinná strava může být chutná, zábavná a výživná.

„Už víc než osm let jsem vegan a je to neoddělitelnou součástí mého životního stylu. Abych ukázal i ostatním, že nejen vegani, ale vlastně úplně všichni můžou obohatit svůj jídelníček o další chutě, barvy a pestrost, zapojil jsem se do aktivit značky Alpro. Společně se snažíme inspirovat co nejvíce lidí, jak si udělat snídani nebo svačinu tak, aby jim nejen chutnala, ale byla i ohleduplná vůči planetě,“ vysvětluje Ben Cristovao.

Značka Alpro pozvala na víkendový Pop-up Brunch širokou veřejnost, čímž dala lidem možnost zcela zdarma ochutnat a vyzkoušet si chutné rostlinné recepty. Každý zájemce si mohl nechat namíchat svoje smoothie nebo snídaňovou misku a vyzkoušet některý z produktů Alpro v kombinaci se snídaňovými mixy značky Mixit.

Polina Zaytseva, junior brand manažerka značky Alpro, dodává: „Máme za cíl ukázat co nejvíce lidem, jak dobrý pocit mohou z jídla mít. Ať už se jedná o chuť, způsob využití nebo přínos pro lidské tělo a planetu. V Alpro víme, že snídaně je ten nejdůležitější okamžik, kdy získáme energii potřebnou po celý den, a právě proto jsme se rozhodli ten okamžik trochu protáhnout. Na našem dvoudenním Alpro Pop-up Brunchi jsme spojili chuť rostlin, zábavu a inspirující diskuze s influencery právě proto, abychom ukázali, že rostlinná strava může být velmi rozmanitá a zábavná.“

Jak to na na pop-up brunchi vypadalo, se můžete podívat na Instagramu Danone zde.