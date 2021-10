Audioteka slaví 10. narozeniny!

Audioteka, největší platforma s audioknihami v Česku, slaví desetileté výročí. Z dárků se ale mohou radovat hlavně její zákazníci, kterým nabídne tisíce titulů za jednotnou cenu 199 Kč.

V případě některých audioknih to znamená až 89% slevu. Posluchači tak budou mít jedinečnou šanci výhodně rozšířit svou audioknihovničku o skvělé příběhy na dlouhé podzimní večery, cesty do práce nebo relax před usnutím. Speciální akce potrvá pouhé tři dny, a to od 19. do 21. října 2021.

Katalog titulů, které budou v rámci narozeninové akce k dostání za výhodnou cenu, je mimořádně pestrý. Zahrnuje snad všechny myslitelné žánry. Samozřejmostí jsou dlouhodobě posluchačsky nejoblíbenější detektivky, sci-fi a fantasy tituly. Nechybí ani audioknižní zpracování světově proslulých děl, cestopisů, biografií, příběhů pro děti i titulů podporujících osobní rozvoj.

Mimořádný posluchačský zážitek

Na své si také přijdou milovníci audioseriálů, který reprezentuje například audiositcom Recepce s excelentní Hanou Vagnerovou, Zuzanou Kronerovou a Marií Poulovou v hlavních rolích recepčních z nadnárodní firmy. Dámám, které vládnou třem K – kávovaru, kurýrům, komunikaci a leckde i klíčům, je vlastní humor i satira, což nabízí zajímavý posluchačský zážitek.

Mezi lákadly se objeví také audioknižní provedení divácky úspěšné hry Jiřího Havelky Společenstvo Vlastníků, kterému se pod názvem Vlastníci dostalo prestižního ocenění Audiokniha roku 2020 v kategorii Dramatizace. Skvostné herecké výkony tu předvádí Jiří Lábus i další hvězdy v čele s Tatjanou Medveckou nebo Petrem Čtvrtníčkem.

Obě jmenované audioknihy jsou v superprodukčním zpracování, kterému je vlastní precizní zvukový plán na míru, často včetně autentické hudby. Díky dokonale zvoleným zvukovým efektům a ruchům si posluchači děj vychutnají naplno, jako by byli jeho součástí. Tyto i další superprodukční tituly budou rovněž k dostání za zvýhodněnou cenu.

Bohatší audioknihovnička snadno, rychle a výhodně

Po dobu akce, která odstartuje 19. října a potrvá do 21. října 2021, budou ceny u všech audioknih z aktuální nabídky www.audioteka.cz upraveny přímo na stránkách. Bude je tak možné jednoduše vložit do košíku za akční cenu, aniž by byl k nákupu zapotřebí speciální slevový kód.

V aplikaci Audioteka pak lze tituly snadno vybírat, pořizovat i přehrávat. Díky podpoře Apple CarPlay a Android Auto si je mohou posluchači vychutnat i na cestách. Ke každému titulu je k dispozici ukázka nebo až 50minutová kapitola k poslechu zdarma. Posluchač se tak může ještě před zakoupením audioknihy přesvědčit, že mu konkrétní zpracování vyhovuje.

www.audioteka.cz