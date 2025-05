Bezpečně na elektrokole – po polňačkách i lesních cestách

Na elektrokole se dostanete dál, výš a rychleji, ale s možnostmi roste také odpovědnost. Nový projekt eBike Bezpečně vznikl z iniciativy Bosch eBike Systems a pod záštitou Policie ČR, usiluje o snížení nehodovosti elektrocyklistů v Česku.

Přečtěte si desatero a vyhněte se chybám, které by vás mohly bolet. Helmu na hlavu, světla rozsvítit, tím to teprve začíná. Od ambasadora Bosch eBike Systems Richarda Gasperottiho se dozvíte skvělé tipy – nyní konkrétně k bezpečnosti

v přírodě.

1. Dejte přednost pěším

Když v lese potkáte chodce, přibrzděte a zpomalte třeba až na rychlost chůze. Bude vás to stát jednu nebo dvě vteřiny.

O nic nepřijdete. Pozdravte a dělejte dobré jméno nejen sobě, ale všem elektrocyklistům. Když se blížíte zezadu, dejte jim o sobě vědět, protože díky ebiku stoupáte hodně rychle, a nechcete je vystrašit, že ne?

2. Jezděte jen tam, kam smíte

Elektropohon rozšiřuje rádius. Najednou vyjedete i tam, kam byste normálně nevyjeli, ale s tím souvisí otázka, zda tam vyjet smíte? Ve všech zemích platí různá omezení týkající se ochrany přírodních památek, chráněných území či přírodních rezervací a v mnoha případech platí přísný zákaz vstupu či vjezdu, který se vztahuje nejen na motorová vozidla, ale i na jízdní kola a elektrokola. Zjistěte si předem svou trasu, než uděláte nějakou botu.

3. Zkontrolujte stav dobití

Měli jste ebike celou noc v nabíječce? Ok, ale přesto si před jízdou zkontrolujte, že máte baterii nabitou na 100 %. Poznáte to podle toho, že vám svítí všechny diody. Zní to jako samozřejmá rada, ale nepodceňujte ji. Mnohokrát jsme zažili dobíjení z prodlužovací šňůry nezapojené do zásuvky a další marné pokusy….

4. Naplánujte si trasu s ohledem na dojezd

Většina zájemců o koupi elektrokola se ptá na dojezd. Nikdo totiž přece nechce skončit daleko od domova s vybitou baterií. Dojezd je daný nejen kapacitou baterie, ale mnoha dalšími parametry. Záleží na vaší hmotnosti, na profilu trati – tedy jestli jedete spíš po rovině nebo budete hodně stoupat, na míře nahuštění pneumatik a dále hodně na míře motorové přípomoci, kterou navolíte, a také převodu šlapání. Důležité je, abyste se s elektrokolem seznámili, trochu si ho osahali a podle vlastní zkušenosti plánujte.

5. Myslete na sjezd

Nepřeceňujte síly ani co se týká vertikálních metrů. Díky elektro přípomoci se na hřebeny hor vyhoupnou i méně zkušení jezdci, kterým pak chybí technické dovednosti pro bezpečný sjezd zpátky do údolí. Vždy se dívejte, jestli to zvládnete i zpátky!

6. Netahejte to na těžké převody

Když zvolíte maximální přípomoc (turbo) a přehodíte na nejtěžší převod, sice se moc nenadřete, elektrokolo na rozdíl

od toho tradičního pojede, ale velmi rychle vycucáte baterii a z dlouhodobějšího hlediska značně snížíte životnost celého pohonného ústrojí od motoru přes pastorky až po řetěz, což vás bude stát nemalé náklady na servis či rovnou úplnou výměnu.

7. Udržujte kadenci

Volte spíš menší míru přípomoci a udržujte kadenci šlapání alespoň na 60 až 80 otáčkách za minutu. Řaďte, točte, šlapejte – tohle je jeden z klíčových bodů našeho desatera. Prodloužíte životnost elektrokola a sobě zvýšíte kardiovaskulární zátěž, což se pozitivně projeví na vašem zdraví a dobré náladě. Prověřeno mnoha zdravotními studii.

8. Získejte vyšší stabilitu díky správné pozici nohou na pedálech

Směřují špičky vašich nohou rovně dopředu? Sláva – byli byste překvapení, kolik lidí šlape do písmena „A” nebo naopak „V”. Tohle je hlavně kvůli kolenům. Naopak vaší celkovou stabilitu na ebiku zaručí, když budete mít na ose pedálu položené chodidlo v poměru 1/3:2/3. Jinak řečeno – nešlapejte ani špičkami, ani patami. Správná poloha na pedálu významně posílí vaši stabilitu a upevní ovládání celého elektrokola.

9. Naučte se brzdit oběma

Na rovině se to nepozná, ale v terénu, hlavně při sjezdu, je technika brzdění klíčová. Zadní brzda zpomaluje, ale přední zajišťuje až 70 % brzdné síly. Jenže když ji zmáčknete prudce a ve špatný moment, může to skončit kotrmelcem. Učte se brzdit jemně, oběma brzdami současně, a hlavně s předstihem. Pokud chcete brzdit efektivně a přitom bezpečně, pořiďte si elektrokolo vybavené moderním brzdovým asistentem ABS, který rozloží brzdnou sílu mezi obě kola a současně zabrání jejich zablokování, které téměř vždy vede ke smyku a následně k pádu.

10. Nepřeřazujte v záběru

Při jízdě do kopce s aktivní přípomocí zažívá celý pohon extrémní zatížení. Moment vašeho šlapání je znásoben přípomocí elektromotoru, což při řazení v kritickém okamžiku zvyšuje riziko, že řetěz neodolá tlaku a přetrhne se. Řaďte

v předstihu před náročným stoupáním. To samé platí pro změnu režimu přípomoci – pokud potřebujete zařadit silnější, udělejte to dřív, než budete potřebovat zabrat.

Více o bezpečné jízdě na elektrokole na: www.ebikebezpecne.cz