Bezpečný nákup online po Vánocích – Sdružení pro hračku a hru přináší několik bezpečnostních tipů

Po Vánocích roste riziko nebezpečných hraček z online tržišť. Sdružení pro hračku a hru – SHH v lednu spouští informační kampaň „Nakupujte hračky bezpečně“ a zveřejňuje „rychlý checklist“. Dává veřejnosti jednoduchý návod, jak při online nákupu rozpoznat varovné signály a snížit riziko toho, že se k dětem dostane hračka bez dohledatelného výrobce či správného značení nebo s rizikovou konstrukcí.
Proč otevírá SHH toto téma právě po Vánocích? Leden je měsíc rychlých nákupů a výměn. Když se k tomu přidají povánoční slevy a tlak na nejnižší cenu, roste podíl nákupů na online tržištích. Tam je riziko nekvalitních nebo špatně značených hraček dlouhodobě mnohem vyšší. SHH proto připomíná jednoduché pravidlo – minuta kontroly před nákupem je levnější než řešení následků.
Sdružení pro hračku a hru zároveň tím podporuje odpovědné výrobce. K mechanickým rizikům u hraček se přidává i chemická bezpečnost – děti je berou do ruky i do pusy, a tím je riziko ještě vyšší. Téma zároveň otevírá nový evropský kontext. Od 1. ledna tohoto roku je v platnosti nové nařízení EU o bezpečnosti hraček, které má posílit dohledatelnost
a kontrolu, včetně budoucího digitálního pasu výrobku. SHH tento směr vítá.
„Nechceme veřejnost strašit, ale říkáme jednu věc na rovinu. U části hraček prodávaných přes online tržiště se opakují stejné chyby – dohledatelnost, značení, bezpečnostní informace. A to jsou přesně věci, které rodič částečně umí zkontrolovat během několika minut, když ví, jak. Jde o zdraví a bezpečí dětí – ne o formalitu,“ říká Miroslav Kotík, prezident SHH a CEO EFKO-karton, s.r.o.
Zároveň ale platí, že „papír snese všechno“ a legislativa sama o sobě děti neochrání, pokud se nezlepší reálná vymahatelnost pravidel na online tržištích, která nyní prakticky neexistuje. Navíc většina povinností bude plně použitelná až po přechodném období, od 1. srpna 2030, tedy za více než čtyři a půl roku. Právě proto sdružení vedle podpory systémových změn dává důraz i na okamžitou prevenci – informovaného spotřebitele.
Než dáte hračku do košíku, věnujte 60 vteřin kontrole podle checklistu SHH – nejde o detaily, ale o zdraví a bezpečí vašeho dítěte. Máte pochybnosti? Raději nenakupujte naslepo a ověřte si situaci v systému Safety Gate evropském systému varování před nebezpečnými výrobky: https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/ (to, že tam výrobek není, samo
o sobě ale bezpečnost negarantuje).
SHH dlouhodobě prosazuje, aby se kvalita a bezpečnost neřešila až „na konci“, ale už ve fázi návrhu a vývoje. Proto již více než 30 let organizuje hodnocení „Správná hračka -Vybráno odborníky“, které je pro rodiče rychlou orientací v nabídce trhu a signál, že výrobek prošel odborným posouzením. A dále soutěž „Design Správná hračka“, kde se důraz na kvalitu a bezpečnost přesouvá již k designérům a výrobcům s tím, že moderní hračka musí být safety-by-design – bezpečná konstrukcí, materiály i komunikací.
Proč SHH otevírá toto téma? Nejde o mýty – data se stále opakují
• Evropské testování online tržišť (2025): Toy Industries of Europe zveřejnila výsledky nákupního testu (70 hraček z velkých online tržišť). 96 % hraček bylo nevyhovujících a 86 % mělo závažné bezpečnostní problémy (např. ostré hrany, malé části, silné magnety, snadný přístup k bateriím).
• Česká praxe před Vánoci (ČOI, 17. 12. 2025): při kontrolní akci na trzích a tržnicích inspektoři zjistili, že z 19 druhů hraček mělo 18 nedostatky v povinném značení a v obecných upozorněních – část výrobků přitom představovala i reálné bezpečnostní riziko pro děti.
• Z praxe zároveň vyplývá, že u „levných“ hraček z nejasných zdrojů bývá vrácení zboží (zákon umožňuje vrátit do 14 dnů a požadovat peníze zpět) i uplatnění reklamace často složité nebo prakticky neřešitelné a zásilka končí v koši.
„Rychlý checklist“ SHH: 10 bodů do 60 vteřin
Při online nákupu je dobré si ověřit:
1. Kdo je výrobce / dovozce v EU – dohledatelný název, adresa a kontakt.
2. CE značení na výrobku/obalu (CE sice není záruka, ale bez CE je jasný problém).
3. Věkové určení + varování (např. „Nevhodné do 3 let“ + důvod omezení).
4. Návod a bezpečnostní informace v češtině.
5. U hraček pro děti do 3 let a u hraček „do pusy“ buďte dvojnásob přísní: pokud chybí jasný výrobce/dovozce v EU
a kompletní bezpečnostní informace, nekupujte.
6. Podezřele nízká cena, velmi obecný popis a fotky (málo detailů, mlhavý text, nesoulad popisu a produktu).
7. Kvalita podle fotek – ostré hrany, špatné spoje, riziko uvolnění malých částí (u malých dětí riziko vdechnutí).
8. Hračky s magnety: magnet nesmí jít snadno vyjmout.
9. Recenze a historie prodejce (nejen „prázdná“ hodnocení bez obsahu).
10. Podmínky vrácení a reklamace: ověřte si, kdo je smluvní partner a kde sídlí prodejce
(u některých nákupů mimo EU je reklamace prakticky neřešitelná).
3 nejčastější varovné signály
Pozor při nákupu:
• Nejde dohledat, kdo za hračku ručí, chybí povinné informace – chybí výrobce/dovozce v EU, adresa a kontakt; je tam jen anonymní „prodejce“, podezřelé nebo nejasné CE, chybí věkové určení a varování, chybí návod/bezpečnostní info
v češtině.
• Nabídka působí podezřele levně a obecně – málo detailní fotky, nejasný popis, extrémně nízká cena bez jasného původu.
• Nejsou jasné a srozumitelné podmínky vrácení zboží. To může být extrémně drahé nebo prakticky nereálné.