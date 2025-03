Blíží se zápisy do prvních tříd. Řada škol nabízí rezervaci přesného času

Podle odhadů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zamíří letos k zápisům do prvních tříd základních škol přibližně 147 500 dětí. Z nich bude nejvíce šestiletých, dorazí ale také tisícovka pětiletých a 27,5 tisíce dětí po odkladu, tedy sedmiletí a starší. Zápisy se konají v průběhu dubna, přesné termíny si školy určují samy. Co nepodcenit a jak se vyhnout dlouhým frontám?

Zápisy budou probíhat během celého dubna a většina škol vypíše termíny už v první polovině měsíce. Základní školní docházka je ze zákona povinná, dítě tak na nějakou ze základních škol přijato být musí. Nutně to ale nemusí být spádová škola. „Před samotným zápisem by si rodiče měli nejdříve ověřit spádovou školu, tedy školu, kam jejich dítě patří podle místa trvalého bydliště. Informace o spádových obvodech bývají dostupné na webových stránkách obcí nebo škol. Spádovost ale nutně neznamená, že na školu dítě skutečně nastoupí. Z důvodu silných ročníků a naplnění kapacit budoucí prvňáčky v přechozích letech odmítaly, zejména ve velkých městech, i spádové školy, to se může stát i letos. Pokud spádová škola dítě nepřijme z důvodu plné kapacity, povinnost najít dítěti umístění pak přebírá ona, případně obec,“ vysvětlila Naďa Koháková, ředitelka základní školy Litvínovská 600 na pražském Proseku.

Většina rodičů zapisuje dítě na jednu až dvě školy. Ve větších městech ale zpravidla absolvují zápisů víc. „Spádovou školu mají rodiče jako jistotu, ač to tak být nemusí. Pokud usilují o školu s lepší pověstí, kvalitnějším vybavením nebo třeba s rozšířenou výukou jazyků, často podají přihlášku i tam. V Praze a větších městech, kde je velký převis zájmu, není výjimkou, že rodiče podávají přihlášky i na tři až čtyři školy, aby zvýšili šanci na přijetí. Tento postup je možný a stále častější, protože poptávka po některých školách výrazně převyšuje jejich kapacity. Například v Praze se na jednu školu do prvních tříd hlásí i 150 dětí,“ řekl Pavel Ivon, pedagog a spoluzakladatel rezervačního systému Reservando.

Předem je nutné zjistit termín zápisu a podmínky konkrétní školy – některé školy umožňují rezervaci přesného času na zápis online, jinde je možné přijít bez objednání, je ale potřeba počítat s frontami. „Mnoho škol kombinuje osobní zápis s možností předběžné elektronické registrace. Rodiče si předem online rezervují konkrétní termín zápisu, což pomáhá rozložit nápor příchozích rodičů do časových bloků a zkracuje čekání. Některé školy stále fungují na principu volného pořadí, kdy rodiče dorazí bez objednání a čekají, až přijdou na řadu. Roste ale počet škol, které zavádějí rezervační systémy a online formuláře, aby celý proces byl plynulejší,“ popsal Ondřej Šibrava, pedagog a spoluzakladatel rezervačního systému Reservando. Ten aktuálně využívá 294 škol napříč Českem.

Rezervační systémy využívá přibližně 30 až 40 procent základních škol, přičemž v Praze a větších městech je podíl ještě vyšší. „Tento trend každoročně roste, protože školy si uvědomují, že online rezervace výrazně usnadňuje organizaci zápisu, snižuje stres rodičů i pedagogů a zajišťuje plynulejší průběh celého procesu. Školy s vysokým počtem uchazečů si často pomáhají právě rezervačními systémy, které rozloží návštěvy rodičů s dětmi do konkrétních časových bloků. Díky tomu se netvoří fronty a zápisy probíhají plynuleji. Některé školy také posilují personál – zapojují více pedagogů nebo rozdělí zápis do několika tříd současně. I přes tato opatření bývají zápisové dny v Praze a větších městech velmi náročné a rodiče by měli počítat s delší čekací dobou, pokud není rezervace předem možná,“ upozornil Pavel Ivon.

K zápisu může rodič dorazit i bez dítěte. Přítomnost dítěte u zápisu není povinná, je ale velmi doporučována. „Učitelé mají při takzvané motivační části možnost s dítětem krátce pracovat, povídat si a orientačně posoudit jeho školní zralost – například zda je dostatečně soustředěné, jak komunikuje, jak zvládá jednoduché úkoly. Rodiče tak mohou získat zpětnou vazbu, jestli je dítě na školní docházku připraveno nebo zda by bylo vhodné uvažovat o odkladu. Pokud se dítě nemůže zápisu zúčastnit, je vhodné školu kontaktovat a domluvit se na individuálním postupu,“ doporučil Ondřej Šibrava.

Většina základních škol vypisuje pro zápisy dva termíny, zpravidla blízko sebe. Přesto se ne všichni rodiče mohou dostavit. „Pokud se rodiče nemohou dostavit v den zápisu, je důležité co nejdříve kontaktovat školu a domluvit si náhradní termín nebo způsob podání žádosti. Zápisy do prvních tříd probíhají každoročně v období od 1. dubna do 30. dubna daného kalendářního roku. Konkrétní termíny stanovují jednotlivé školy, proto je vhodné sledovat jejich webové stránky nebo úřední desky,“ uzavřel Pavel Ivon.