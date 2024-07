Bloom & Blossom KIDS: Nová řada pro zdravou dětskou pokožku

Nová dětská řada od Bloom & Blossom velmi jemně, zároveň však velmi účinně pečuje o citlivou pokožku, vlásky i mysl našich nejmenších. Kombinuje v sobě přírodní vůně s účinnými ingrediencemi, které nejen zklidňují a hydratují, ale také podporují zdravý spánek a celkovou pohodu vašeho dítěte.

Produkty Bloom & Blossom jsou navrženy s ohledem na nejjemnější pokožku dětí, kterou zanechávají zdravou, hebkou, dokonale hydratovanou a také chráněnou před škodlivými vlivy zvenčí.

Produkty jsou dermatologicky testovány, neobsahují žádné škodlivé chemikálie, jsou hypoalergenní a jsou vyrobeny pouze z přísad schválených pediatrem a dermatologem, jež jsou z většiny nebo zcela přírodního původu. Hodí se pro běžnou každodenní péči.

BUBBLES & SLEEP je šetrná dětská pěna do koupele. Uklidňuje, podporuje relaxaci a uvolnění před spaním díky kombinaci vůně jasmínu a levandule. Současně se postará o jemnou očistu pokožky, hydratuje, vytváří bohatou pěnu a dělá koupání zábavnějším. Hodí se pro všechny typy pokožky. Je vhodná i pro novorozence.

CHEEK TO CHEEK – jemný dětský balzám, obsahující bambucké máslo hydratuje, perfektně vyživuje, zvláčňuje a zklidňuje pokožku i těch nejmenších miminek. Byl speciálně vytvořen pro ochranu a péči o pokožku obličeje a zadečku, ale hodí se i pro zbytek celého těla. Má 100% přírodní složení, které zklidňuje podráždění a posiluje přirozenou kožní bariéru. Díky esenciálnímu oleji z levandule zklidňuje a podporuje relaxaci.

LIKE A BABY – zklidňující tělové mléko intenzivně hydratuje a mírní podráždění jemné dětské pokožky, a to i té, jež je náchylná k ekzémům. Rychle se vstřebává, aniž by na kůži zanechávalo mastný film a navíc navozuje harmonickou atmosféru, ideální pro spokojený spánek. Obsažené bambucké máslo se v kombinaci s mandlovým olejem postará o vydatnou a dlouhodobou hydrataci. Tělové mléko je vhodné i pro novorozence. Jasmín a levandule zklidní mysl a připraví dítě ke spánku.

Dále v nové řadě Bloom & Blossom najdete i TIME FOR BED, uklidňující mycí gel na šetrné čištění pokožky i jemných dětských vlásků, vhodný pro všechny typy pokožky, včetně té náchylné k ekzémům a také relaxační sprej na polštář BABY WHISPERER, který vytváří harmonické prostředí před spaním a pomáhá vašemu dítěti přenést se do říše snů. Produkt je užitečný pro cestování a adaptaci v neznámém prostředí.

Více informací najdete: www.madeformoms.cz