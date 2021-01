Bolesti zad mohou být minulostí!

Chronické bolesti zad trápí mnohé z nás. Dokonce se tvrdí, že více než polovina potíží, které během života potkáme, pochází právě z problémů s páteří. Když si k tomu přidáme, že běžné metody léčby bolestí zad jsou obvykle časově náročné a většinou nevedou k trvalému vyléčení, je metoda tréninkové terapie dr. Floriana M. Alfena Medizinische Trainingstherapie (MTT) malým zázrakem.

Tento jedinečný rehabilitační koncept, při kterém se odděleně trénuje pouze tzv. autochtonní zádové svalstvo, dokáže u velkého počtu případů za poměrně krátkou dobu již navždy ulevit od bolesti. Koncept MTT vyvíjel dr. Alfen dvacet let a po více než 420 000 terapeutických tréninkových lekcích se dostatečně prokázalo, že téměř každá bolest zad je díky tréninku odstranitelná bez operace.

Dr. Alfen se jako primář a operatér oddělní chirurgie páteře na Alpha Klinik v Mnichově sám s bolestmi zad v roce 2001 trpěl. Podařilo se mu je odstranit pomocí spinální tréninkové terapie (STT) a od té doby se touto terapií intenzivně zabývá a zdokonaluje ji.

Chronické bolesti zad většinou zapříčiňuje slabě vyvinuté hluboké autochtonní zádové svalstvo. To je primárně zodpovědné za rovné držení a stabilitu páteře, přičemž běžně se dá trénovat pouze povrchové svalstvo v této oblasti. Pomocí tréninku STT podle dr. Alfena je však možné jít do hloubky a autochtonní svalstvo krční i bederní páteře trénovat izolovaně a dosáhnout trvalé úlevě od potíží.

Pokud se rozhodnete využít této jedinečnou léčbu bolestí zad a napíšete nám do redakce na redakce@rodice.com, obratem obdržíte jako příjemný bonus certifikát na 10% slevu!

Všichni víme, že bolesti zad patří mezi nejčastější příčiny pracovní neschopnosti a ačkoliv většinou nás postihují ve věku mezi 45 až 60 lety, díky změně pracovních podmínek nejsou výjimkou ani pětadvacetiletí, kteří mají potíže. Obvyklou formou terapie jsou tišící léky, klasická léčebná rehabilitace, masáže a obstřiky, ale potíže se až u 80 % z nás často vracejí. Za dobu své praxe metodou STT ošetřil dr. Alfen a jeho tým lékařů a fyzioterapeutů více než 15 000 pacientů s menšími i většími obtížemi a díky izolovanému tréninku hluboce uložených zádových svalů se mu podařilo zabránit téměř 90 % již naplánovaných operací páteře.

STT úspěšně léčí:

Výhřezy meziobratlových plotének

Degenerativní změny páteře (např. osteochondrózu, artrózu ploch obratlových kloubů)

Spinální stenózu (zúžení páteřního kanálu)

Oslabený postoj a nedostatky v držení těla (skolióza)

Spondilostéza (posun obratle)

Onemocnění z revmatického okruhu (např. Bechtěrevova nemoc, artrózy, fibromyalgie – onemocnění svalů / mimokloubní revmatismus)

Funkční poruchy (svalová nerovnováha, blokády)

Pooperační stavy – 8 týdnů po endoskopické operaci, 3 měsíce po otevřené operaci (nebo se souhlasem operatéra)

Nespecifické bolesti zad

Migrény, bolesti hlavy

Tinnitus (šumy v uších)

Osteoporózu (řídnutí kostí)

Stav po distorzi (podvrtnutí) krční páteře

Speciální a jedinečný rehabilitační koncept STT, kterýž odděleně trénuje pouze tzv. autochtonní zádové svalstvo, dokáže za poměrně krátkou dobu – 18 tréninkových lekcí (tj. 36 cvičení v délce 120 až 150 vteřin!) u velkého počtu případů již navždy ulevit od bolesti.

Specializované fyzioterapeutické centrum najdete nyní i v Praze:

Pražačka Office Park, Koněvova 141, 130 00 Praha 3

Telefon: +420 797 606 264; e-mail: praha@dr-alfen.cz

Více informací na: www.dr-alfen.cz