Botanická zahrada v Troji: křišťálová krása, noční dobrodružství v džungli i pražské ptactvo…

Botanická zahrada hl. m. Prahy i v lednu nabízí návštěvníkům pestré a zajímavé zážitky. Dá se říci, že rok 2025 bude v botanické zahradě ve znamení vábení a v tomto duchu se ponesou i další akce a výstavy, které botanická zahrada na letošní sezónu připravuje.

Expozice hrají přírodními barvami zimních květů a plodů a tuto přirozenou krásu doplňují fantastické skleněné rostliny

z dílny skláře Jiřího Pačinka. Výstava Křišťálová zahrada zdobí Ornamentální zahradu a přilehlé expozice až do 2. února 2025. Ve dne lze obdivovat krásu skla v záři slunce a při večerní prohlídce se můžete nechat unést velkolepou hrou světel, stínů a hudby. Vybrané světelné instalace obohacují interaktivní prvky a audiovizuální show. Denní prohlídky se konají ve standardní otevírací dobu od pondělí do neděle mezi 9.00 a 16.00, večerní nasvícenou expozici je možné navštívit od čtvrtka do neděle od 17.00 do 21.00. Vstupné na večerní prohlídky je ve stejné výši jako běžné vstupné do botanické zahrady, dospělí tedy zaplatí 180 Kč, děti od 3 do 15 let mají snížené vstupné 120 Kč a senioři nad 60 let zaplatí 95 Kč. Drobné výtvory a dekorace z dílny Jiřího Pačinka jsou na místě k zakoupení.

Džungle, která nespí

Od 17. ledna se návštěvníci opět mohou těšit na oblíbené večerní komentované prohlídky skleníku Fata Morgana nazvané Džungle, která nespí. Procházky setmělými expozicemi jsou unikátní a příchozím poskytují zcela jiný zážitek než návštěva ve dne. Některé druhy rostlin rozkvétají právě za tmy a omamně voní, skleníkem se nese koncertování tropických žabek. Na dobrodružnou výpravu noční džunglí se zájemci mohou vypravit od 17. ledna až do 22. března. Večerní komentované prohlídky se konají vždy v pátek a v sobotu v šesti skupinách postupně od 18 až do 21 hodin.

Na prohlídku je třeba si rezervovat místo a zakoupit vstupenku předem.

Ptáci v Praze

Botanická zahrada v zimě, to nejsou jenom rostliny. Nejen na krmítkách tu můžete zahlédnout některé zástupce ptačí říše, například různé druhy sýkor, červenky, hýly nebo sojky, žluny a strakapoudy. Ve spolupráci s Českou ornitologickou společností zahrada opět připravuje panelovou výstavu, která bude tentokrát věnována pražskému ptactvu. Výstava vychází z knihy Pražské ptactvo 1800–2020, kterou vytvořil kolektiv autorů pod vedením Petra Voříška. Je to vlastně kniha v knize: původní text významného českého ornitologa Veleslava Wahla porovnává se současným stavem. Na panelech chystané expozice budou představeni různé druhy ptáků prostřednictvím malovaných obrazů Jana Hoška, které jsou použité i v knize. Po krátkém seznámení s historií sledování ptáků na území Prahy návštěvníci poznají ptačí obyvatele jednotlivých hlavních biotopů v hlavním městě. Důraz je kladen především na ptáky hnízdící, ale pozornost bude věnována i pravidelným hostujícím, s nimiž se můžeme setkat v době migrace či zimování. Složení ptačích druhů se v průběhu let mění; některé druhy postupně ubývají, až i zcela mizí, jiné

se naopak v Praze nově objevují. Součástí výstavy budou také vzdělávací programy pro školy.

Novinky a další informace najdete také na www.botanicka.cz.