Naboso je prima!

Jakmile je to možné, nechávejme v létě děti běhat bez bot. Možná to pro ně ze začátku bude nezvyk, ale brzy zjistí, jak je to, třeba na trávě nebo v písku, příjemné. A hlavně také – zdravé! Malá noha tak má mnohem více volnosti a může se optimálně vyvíjet.



Jsou ještě „šikovné“

Díky vrozenému reflexu mají malé děti v prstech u nohou zachovánu mnohem větší obratnost než dospělí. Výbornou možností, jak tuto schopnost procvičit a přitom si i pohrát, je trhání květů nožkou. Udělá to dobře i zádům. Nejen že se člověk nemusí stále ohýbat, posilování svalů nohy stabilizuje celou naši tělesnou statiku.

Jsou vypolštářkované

Dětské nožky ještě nedávno nechodily a těšily se roztomilé baculatosti. Také ale vyhlížely poněkud ploše. Běhání naboso přispěje k utváření správné nožní klenby a poté, co se na kůži vytvoří trochu ztvrdlá vrstva kůže, dítě výborně snese i drsnější povrchy.

„Žabky“ dětem nedáváme

Na první pohled to sice vypadá, že i v nich noha zůstává jako bosá. Navíc chrání chodidla, je-li povrch například rozpálený od slunce. Ve skutečnosti ale tyto boty-neboty nožku ničí, mimo jiné proto, že dítě potřebuje dost sil a strnulosti, aby žabky vůbec udrželo na nohou. Proto před žabkami ortopedi varují. Pro malé děti vždy, když nemohou být bosy, raději upřednostňujme sandálky, nejlépe i s pevnou patou.

Akupresura svědčí v každém věku

V nohách, jak známo, končí dráhy všech důležitých tělesných orgánů. Ať už je dítě naboso ve vodě nebo na suchu, při kontaktu se zemí dochází k jemné masáži plosek a tím i k potřebné reflexní stimulaci.

Chůze v pískovišti – dobrý trénink

Pohyblivá půda pod nohama nutí dítě vyrovnávat balanc. Kromě toho odlehčuje patě, na tvrdém povrchu jinak velmi namáhané.

Hurá do rosy nebo do studené vody!

Už starý farář Kneipp, objevitel a propagátor koupelí, které dnes nesou jeho jméno, vypozoroval, že děti, které běhají bosy, méně stonají. Přírodní povrchy totiž mění svou teplotu i vlhkost, dítě se tomu přizpůsobuje, a tak se vydatně otužuje a posiluje svůj krevní oběh.

Dokonce i po stromech se dobře leze bez bot

Zatímco hladké podrážky mohou klouzat, bosé nožky cítí každou proláklinu či hrbol v kúře a prsty se dokáží obdivuhodně zachytit. Svaly nohou se přitom opět báječně protahují. Do výšek ale raději jen pod dozorem dospělého!

Vznášení ve dvou

Tohle děti milují: Naložte si je na své nohy tak, aby vlastními chodidly zlehka stály na vašich nártech. A pak se dejte do pohybu. Smyslové buňky v chodidlech dítěti zprostředkují jednoznačný pocit příjemnosti z tělesného dotyku i vzrušení z potřeby udržovat rovnováhu. A ten pocit blízkosti při objetí s mámou nebo tátou také není k zahození!