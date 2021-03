CD Z pohádky do pohádky: přináší ty nejznámější pohádkové písně

Jakub Hübner a jeho „princezny“ – zpěvačky Michaela Štiková Gemrotová, Dasha, Natálie Grossová a Soňa Jungová za doprovodu Muzikálového orchestru CMPO pod taktovkou Michala Macourka zpívají skladby z nejznámějších pohádkových muzikálů a hudebních filmů!

A které to jsou? Šíleně smutná princezna, Princezna ze mlejna, Sněhurka, Nesmrtelná teta, Pyšná princezna, Na vlásku, Mrazík, Popelka, Princezna se zlatou hvězdou, Dívka na koštěti, Tři oříšky pro Popelku a další. TV Prima je mediálním partnerem nového CD Z pohádky do pohádky.

Muzikálový herec, zpěvák, textař a autor literárního debutu „V tónech duhového života“ Jakub Hübner se jako pěvecký talent začal rozvíjet již v deseti letech v Kühnově dětském sboru a posléze na Mezinárodní konzervatoři Praha vystudoval obor muzikálové herectví, kterému se i aktuálně věnuje. Jenže minulý rok prakticky umrtvil činnost divadel. A tak se Muzikál expres společně s Jakubem rozhodl vytvořit nový projekt v nahrávacích studiích.

A proč právě tento projekt Z pohádky do pohádky? Jakub Hübner na tuto otázku odpovídá: „Jsem rád, že se prostřednictvím těchto slavných písní mohu vrátit společně se svými příznivci do doby svého dětství a také známé písničky přiblížit nové generaci posluchačů. Navíc mám pohádky rád, protože jsou dnes jediným místem na světě, kde všechno dobře skončí.“

CD Z pohádky do pohádky se dostalo na trh před Vánocemi alespoň prostřednictvím Supraphonline. Nyní už vychází i jako klasické CD. Zvláštním bonusem je i limitovaná edice na USB nosičích, tak zvaných „fleškách“. V distribuci Supraphonu vůbec první komerční využití této formy prodeje. Nahrávky na nich jsou k dispozici jak ve formátu wav, tak i mp3. Navíc je každý obal tohoto nosiče vlastnoručně podepsán Jakubem Hübnerem.

Muzikál expres ve spolupráci s Českým rozhlasem nahrává již řadu let slavné melodie ze zahraničních i domácích muzikálů. Ty pak vydává na CD a k posluchačům se dostávají s pomocí exkluzivního distributora, tedy firmy Supraphon a v digitální podobě na Supraphonline a dalších smluvních platformách. V minulosti tak vyšla CD Ostravská Broadway, Ples upírů, Rebecca, Jakub Hübner I a koncem roku 2020 i Muzikál expres 30. Tedy CD ke 30. výročí tohoto jediného muzikálového magazínu na českých rozhlasových vlnách. Na nahrávkách se podílejí jak známí muzikáloví zpěváci, tak i jejich mladší kolegové i hvězdy regionálních muzikálových scén. Producentem těchto nahrávek je moderátor Muzikál expresu a libretista Michael Prostějovský.

Více informací na: www.supraphonline.cz