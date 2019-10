Proč se bez řepy v kuchyni neobejdeme

Věděli jste, že červená řepa patří mezi nejsladší druhy zeleniny? Obsahuje totiž až 8 % přírodního cukru, a ačkoliv se může zdát, že právě proto by měla být oblíbená, ne vždy tomu tak bylo. Z kuchyní byla dlouhou dobu vytlačovaná, ale dnes už se ví, že její konzumace má vliv na odolnější organizmus, pomáhá trávení, působí jako prevence před různými nemocemi a je také silným antioxidantem.

Jako v novém těle

Pokud bychom každý den vypili sklenici řepné šťávy, velmi rychle by se to odrazilo na celém našem organizmu. Je prokázané, že konzumace červené řepy má blahodárné účinky na pročištění těla, speciálně střev, ze kterých odstraňuje jedovaté látky a pomáhá také v případě zácpy. Řepa má rovněž močopudné účinky, čímž podporuje vylučování vody a nežádoucích kyselin z těla. Čistí krev, posiluje krevní oběh a aktivuje tvorbu červených krvinek. Obsahuje vitamín B, C a A, bílkoviny, vlákninu, antioxidant betanin a spoustu minerálů. Je to zkrátka a jednoduše kořenový zázrak. Z řepy se navíc dá, kromě slupky, upotřebit vše – její mladé listy jsou skvělé například do salátů.

Barva – to je lék

Šťáva z řepy podporuje spoustu funkcí v těle, ale také výrazně snižuje počet aktivních volných radikálů. Ty pro lidský organizmus představují hrozbu, protože jsou spojovány se vznikem lidských nemocí, včetně rakoviny, aterosklerózy, Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby a mnohých dalších. Proti volným radikálům v těle bojují antioxidanty a rostlinné pigmenty, které najdeme právě i v řepě a které mají povzbuzující účinek na odolnost celého organizmu. Podle vědců tak řepa zcela nesporně potlačuje mnoho chorob. V ní obsažené červené barvivo bakterie nejen usmrcuje, ale uchovává je ve stádiu růstového klidu. Bakterie jsou tak oslabeny a paralyzovány, což je důležité pro náš imunitní systém, který se pak s nimi mnohem lépe vypořádá.

Kosmetická vychytávka

Věděli jste, že díky komplexu cenných látek zpomaluje řepa stárnutí organizmu? I zde totiž platí, že to, čím se stravujeme, se nám odrazí v pleti. Zdravá strava má velký vliv na pokožku tváře a celého těla. Řepa je v tomto případě ideálním pomocníkem, protože její konzumace zpevňuje kůži, posiluje kosti, dodává lesk pleti i vlasům, minimalizuje lámavost nehtů a co je nejdůležitější – pleť je díky ní vyhlazenější. Zařaďte řepu do vašeho každodenního jídelníčku a přesvědčte se o jejích funkcích. Začněte řepovým smoothie k snídani, k obědu ji přidejte do vašeho oblíbeného salátu a ke svačině si ji můžete dopřát třeba ve formě řepových muffinů.

Recept na vynikající muffiny z červené řepy (na úvodním obrázku):

Přísady: 1 balení strouhané řepy (Vapeur od Bonduelle, 425 ml), 200 g hořké čokolády, 200 g polohrubé mouky, ½ prášku do pečiva, 100 g hnědého cukru, 2 lžíce kakaa, 3 velká vejce, 100 g másla, 80 g slunečnicového oleje, 100 ml mléka, zakysaná smetana k podávání

Postup: Troubu předehřejeme na 180 stupňů a muffinový plech vyložíme papírovými košíčky. Smícháme mouku s práškem do pečiva, cukrem, kakaem a nahrubo nalámanou čokoládou. Směs důkladně promixujeme, aby z čokolády zůstaly kousky o velikosti hrášku. Vajíčka, rozpuštěné máslo, olej, mléko pokojové teploty a slitou strouhanou řepu rozmixujeme na řídké pyré. Ochucenou mouku s řepným pyré smícháme v misce, aby se směs hezky spojila. Rozdělíme ji do připravených papírových košíčků a vložíme do trouby. Pečeme 20-25 minut a servírujeme vlažné se zakysanou smetanou.