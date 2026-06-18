Češi ocenili výrobky, které mají skutečný smysl

Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka vstoupila do 26. ročníku. Letošní výsledky ukazují, že český zákazník je praktičtější, náročnější a mnohem citlivější na skutečný přínos výrobku. Novinka už sama o sobě nestačí. Od výrobků se dnes očekává víc než nový obal, příchuť nebo výrazná komunikace v regálu. Poptávka je po lepším složení a jasném benefitu, proč produkt zařadit do svého každodenního života.
Právě tuto proměnu ukázal letošní, již 26. ročník marketingového programu Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka 2026, jehož výsledky byly slavnostně vyhlášeny 11. června v Empire Hall pražského Slovanského domu. Ocenění si letos odnesly vítězné výrobky v 67 kategoriích. O výsledcích rozhodoval průzkum mezi 4 000 českými spotřebiteli. Ten pro program tradičně realizovala agentura NIQ. Organizátorem programu je společnost ATOZ Marketing Services.
Tento ročník naznačil, že české nakupování se posouvá od impulzu k větší promyšlenosti. Spotřebitelé oceňují výrobky, které jim zjednodušují rutinu, lépe zapadají do současného životního stylu nebo řeší konkrétní potřebu. Silně rezonují proteinové a nutričně hodnotnější potraviny, praktičtější balení na cesty i pro děti, zdravější alternativy známých produktů, prémiové privátní značky, inovace v drogerii a domácnosti, rostoucí pet segment i produkty reagující na nižší spotřebu alkoholu nebo snahu o omezení zbytečné chemie.
„Aktuální data potvrzují, že růst táhnou hlavně produkty s jasným funkčním benefitem, dobrým poměrem ceny a hodnoty a vysokou mírou pohodlí. A že privátní značky díky lepší kvalitě a důvěře spotřebitelů stále častěji fungují jako plnohodnotné značky,“ říká Viktorie Škorvagová z agentury NIQ, která pro program Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka zajišťovala spotřebitelský průzkum.
„Po 26 letech programu je dobře vidět, jak se změnilo samotné chápání novinky. Dříve často stačilo přijít s novou variantou známého produktu. Dnes spotřebitelé mnohem víc přemýšlejí, co jim výrobek skutečně přináší. Zda je praktičtější, poctivější, výživově zajímavější, nebo jednoduše lépe odpovídá tomu, jak žijí,“ říká Lukáš Matějka, manažer marketingové skupiny pořádající společnosti ATOZ Marketing Services.
„Zákazník nechce luštit produktovou hádanku. Chce rychle pochopit, co mu výrobek přinese. Kvalitu ano, ale bez složitosti. Lepší složení ano, ale bez přednášky z chemie. Inovaci ano, ale takovou, kterou skutečně použije,“ doplňuje Lukáš Matějka.
Vedle silných mezinárodních značek se v programu prosazují také tradiční české rodinné firmy, privátní značky a výrobci, kteří dokážou běžným kategoriím dodat nový důvod k nákupu.
Jedním z příkladů je Vileda H2prO plochý mop, systém na čištění podlah s oddělenými komorami pro čistou a špinavou vodu. Neprodává jen mop, ale jednodušší a hygieničtější domácí rutinu a také lepší skladovatelnost.
V oblasti péče o zuby zaujaly české zubní pasty CHEEEES od firmy Herbai, které kombinují enzymatické bělení, fluoridy a netradiční příchutě. I běžná kategorie tak může dostat modernější a hravou podobu.
V nápojích uspěla Bohemsca MATCHA od společnosti Snowball, český přírodní drink spojující matchu, jemné perlení a ovocnou chuť. Odráží zájem o nápoje, které kromě osvěžení nabízejí i další funkční benefit, například přirozený kofein a antioxidanty.
Trend nutričně hodnotnějších snacků reprezentují Gam’s Proteinové čočkové chipsy společnosti A.N.J. distribution. Jsou z červené čočky, obsahují rostlinný protein, vlákninu a mají o 50 % méně tuku než klasické bramborové chipsy.
V dětské kosmetice ukazuje jiný typ inovace SauBär Koupelová modelína od dm drogerie markt. Spojuje hygienu s hrou a z běžného koupání dělá zábavnější rituál pro děti i snazší péči pro rodiče.
Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka tak ve svém 26. ročníku znovu ukazuje, že o úspěchu výrobku nerozhoduje jen to, jak dobře vypadá v regálu. Skutečný test přichází až doma – v kuchyni, koupelně, dětském pokoji, nákupním košíku nebo každodenní rutině. Právě tam se ukáže, které novinky mají šanci stát se běžnou součástí života českých domácností.
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