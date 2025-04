Česká značka Nobilis Tilia oblékla nový kabát

Značka přírodní aromaterapeutické kosmetiky Nobilis Tilia představila nový design svých výrobků. Upravená, svěží podoba loga i produktů a nový e-shop plynule navazují na rozvoj firmy v uplynulých 30 letech a na její filosofii, která se vždy opírala o čistě přírodní krásu, kvalitní péči o pleť a pozitivní účinky aromaterapie.

Nobilis Tilia vstoupila začátkem roku 2025 do čtvrté dekády svého působení. Za třicet let existence ušla dlouhou cestu, vyrostla a dnes patří mezi top 10 nejlepších výrobců přírodní kosmetiky na českém trhu. Posledních pár let bylo úsilí všech lidí, kteří za značkou stojí, také několikanásobně oceněno. V roce 2023 získala prodejna kosmetiky ve Vlčí Hoře cenu Nejlepší prodejna roku v soutěži Visa Czech Top Shop, kde ji hodnotila jak odborná porota, tak zákazníci. Za stejný rok si značka odnesla 3. místo v kategorii malých a středních podniků v nezávislém hodnocení Asociace společenské odpovědnosti podle ESG principů (Environmental, Social a Governance). Loni vyhrála skleněného lva, tedy Národní cenu kvality České republiky, kde se hodnotí jak kvalita produktu, tak systém řízení, firemní procesy a inovace.

To vše potvrzuje prvotřídní kvalitu produktu, který si zaslouží také tu nejlepší prezentaci pro své zákazníky. A to byl hlavní důvod, proč se vedení značky rozhodlo podpořit další růst rebrandignem celkové vizuální identity, která se ukazuje v čitelnější podobě firemního loga a modernějším designu produktů, stejně jako v snazším a efektivnějším online nákupu. Nejde však o revoluci, ale o přirozenou evoluci. Uvnitř Nobilis Tilia bije stále stejné srdce – nemění se majitelé, složení produktů, ani hodnoty firmy. Jak upřesňuje marketingová ředitelka Simona Brhelová:

„Změna loga je součástí celého rebrandingu značky, který je základem pro další plánovaný rozvoj. Nové logo, celý nový grafický styl značky plynule navazuje na současnou podobu a prvky, které jsou s námi pevně spjaté a odkazují na přírodnost, aromaterapii i místo vzniku naší kosmetiky. Nejde tedy o radikální změnu, pořád nás v logu reprezentuje typická lípa s vykreslením listů ve tvaru srdce. Jde spíš o přirozený vývoj, jsme to pořád my, jen modernější, čitelnější, konzistentní ve všech našich vizuálních výstupech a na všech místech, kde se zákazník s naší značkou potkává.“

Kromě propracovaného loga, které se stalo čitelnějším, se zákazníci mohou těšit na výraznější design tradičně používaných perokreseb bylin, které podtrhují přírodní charakter produktů. V detailu se pracuje i s prvkem páry – stěžejním živlem, který symbolizuje zrození aromaterapeutické kosmetiky. Přípravy celého projektu rebrandingu trvaly bezmála dva roky a projekt bude probíhat i v průběhu roku 2025. Návrh grafického stylu testovali předem i samotní zákazníci, jak stávající, tak potenciálně noví. Výzkum potvrdil, že nový design se skutečně líbí a zároveň vede ke snazšímu rozhodnutí při nákupu. Testeři ocenili viditelnější druh produktu a uvedení jeho hlavního benefitu, celkově se jasněji identifikovali s hodnotami značky skrze nový vizuál a lépe rozeznali, že se jedná o přírodní produkt.

A jak se dívá na nové logo a etikety produktů Adéla Zrubecká, spolumajitelka Nobilis Tilia a první diplomovaná aromaterapeutka v Čechách?

„Po dlouhých diskuzích o úpravách loga dnes mohu s klidným srdcem napsat, že s novou podobou etiket logo vyzrálo a projevily se plně jeho klady. Nový grafický styl pro naše výrobky se hledal stejně složitě. Je to, jako když si kupujete nový kabát a zvažujete, jestli sedí k vaší osobnosti, jestli ladí se vším, co už máte ve skříni a jestli se v něm cítíte dobře. Stejnou optikou se dívám i na finální výběr našeho nového designu. Jsme to stále my? Posouvá nový styl značku v její reprezentativnosti? Ladí vnější dojem s obsahem? S čistým svědomím si s celým týmem odpovídáme – ANO.“