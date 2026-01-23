Česko-Slovenský ples 2026: Hvězdy, historie a společné hodnoty

Dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu přivítá své hosty 7. února 2026 v nádherných prostorách secesního Obecního domu v Praze. Prestižní akce se uskuteční pod záštitou prezidentů jak České republiky, tak Slovenské republiky, což podtrhuje jeho výjimečný význam pro oba národy. Mottem večera bude spojení „Od dědictví
k budoucnosti“.
Česko-Slovenský ples 2026 bude opět protkán významnými historickými milníky. Hosté si připomenou například Václava Havla, Antonína Dvořáka, 100. výročí založení Československé národní banky, či nedožité 80. narozeniny Edity Grúberové.
Na pódiu se představí legendy české a slovenské hudební scény. Headlinerem večera bude Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska. „Vždy jsem byla a budu československá zpěvačka. Nejen proto, že otec je z Petržalky, ale prostě to tak cítím. Jsem doma na Slovensku stejně, jako jsem doma v Česku,” říká Lucie Bílá, která se na ples mimořádně těší a už nyní připravuje speciální program.
Rockovou energii přinese legendární slovenská kapela Tublatanka. „Jsme nadšení, že nás pozvali na Česko-Slovenský ples. Už dlouho tento ples sleduji a jsem velmi rád, že tu s Tublatankou vystoupíme. Cítíme se jako česko-slovenská kapela,” říká Martin Ďurinda z Tublatanky. Kapela, která koncertuje v České republice každoročně dvakrát více než na Slovensku, zdůrazňuje svůj silný vztah k oběma zemím a bratrství mezi národy.
Program mimo jiné doplní operní diva Adriana Kučerová, Lucia Šoralová s kapelou, Michal Penk s kapelou, Rozhlasový big band Gustava Broma se sólistkami Andreou Zimányiovou, Ivanou Regešovou a Zuzanou Gamboa v doprovodu smyčcové sekce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Folklorní rozměr večera zajistí soubor Limbora. Slavnostním večerem budou hosty provázet Lucia Hlaváčková a Saša Rašilov.
„Chceme si připomenout pilíře naší společné státnosti. Výročí jsou pro nás závazkem pokračovat v dialogu, který definuje naši jedinečnou česko-slovenskou identitu,” přibližuje ideové pozadí plesu ředitel Radovan Čaplovič. „Program jsme sestavili tak, aby byl skutečnou oslavou české a slovenské hudební scény,” doplňuje ředitel produkce Lumír Mati.
Od roku 2014 se Česko-Slovenský ples koná v Obecním domě a za více než dekádu si vybudoval pověst události, která spojuje kulturu, eleganci a přátelství. Jeho 12. ročník si hosté vychutnají v sobotu 7. února 2026.
Zdroj: Česko-Slovenský ples / Foto: David Peltán