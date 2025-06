V Česku vznikla první biobanka dřeně dětských zubů pro uchování kmenových buněk

Česká biotechnologická společnost Bioinova spustila první biobanku v České republice zaměřenou na uchování dřeně dětských zubů, z níž lze získat vysoce kvalitní kmenové buňky. Tyto buňky mají obrovský potenciál pro léčbu mnoha závažných chorob, zejména v oblasti regenerativní medicíny, tkáňového inženýrství, ale i některých systémových onemocnění.

V České republice i ve světě probíhá nespočet výzkumných aktivit, na základě kterých se neustále rozšiřuje škála onemocnění potenciálně léčitelných kmenovými buňkami. Tkáňové zařízení společnosti Bioinova je držitelem povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) k provozování biobanky zubní dřeně a spolupracuje s vybranými stomatologickými ordinacemi, kde dochází k odběru zubu dle schválených postupů. Jedná se současně o první biobanku dřeně dětských zubů na území Evropské unie za účelem jejího využití pro výrobu léčivých přípravků. Uchování kmenových buněk v hluboce zmrazeném stavu, který zaručuje jejich kvalitu po desítky let, je klíčové pro jejich možné budoucí využití pro výrobu léčivých přípravků.

„Léčba kmenovými buňkami má obecně obrovský potenciál. V současnosti ve světě probíhá řada klinických studií na indikace od poškození pojivových tkání a některých vnitřních orgánů, až po autoimunitní onemocnění nebo post-transplantační komplikace“, vysvětluje MUDr. Peter Bauer, Ph.D., ředitel společnosti Bioinova, a doplňuje: „Dřeň dětských zubů je zdrojem bohatým na tzv. pluripotentní MUSE buňky, které jsou flexibilní ve využití, což je odlišuje od „klasických“ mesenchymálních kmenových buněk získaných z jiných tkání. Navíc je určitá subpopulace kmenových buněk v zubní dřeni tzv. ektodermálního původu odvozeného z buněk neurální lišty, což umožňuje potenciální využití těchto buněk i pro regeneraci nervové tkáně a v budoucnu léčbu neurologických onemocnění. V Bioinově teď můžeme na základě mnohaletého výzkumu tyto buňky nejen uchovávat, ale současně vyvíjíme vlastní léčivé přípravky a provádíme klinické studie.“

Léčba kmenovými buňkami je celosvětově na vzestupu

V současné době patří mezi indikace pro léčbu kmenovými buňkami např. leukémie, infarkt myokardu, amyotrofická laterální skleróza, ale také diabetes I. typu, Crohnova choroba, poškození kloubní chrupavky, revmatoidní artritida, oční onemocnění a řada dalších chorob. V rámci probíhajících klinických studií ve světě jsou kmenové buňky rovněž testovány pro pacienty s diabetem II. typu, dětskou mozkovou obrnou, roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, jaterní cirhózou, onemocněním ledvin a množstvím dalších onemocnění.

Uchování kmenových buněk je nyní možné pro širokou veřejnost

Biobanka společnosti Bioinova umožňuje uchování kmenových buněk z dřeně dětských zubů zájemcům z řad veřejnosti, tj. rodičům, a to díky spolupráci se stomatologickými pracovišti, která jsou pro tento účel schválená SÚKLem jako Odběrová zařízení. Zde dochází k odběru dětských zubů dle validovaného postupu.

„Dětské zoubky jsou zásobárnou kvalitních kmenových buněk, které jsou zároveň velmi mladé, takže riziko přítomnosti spontánních genetických mutací či jiných nežádoucích modifikací je u nich nízké. Vhodný je odběr například mléčného zoubku ve chvíli, kdy se kýve. Samotný odběr u stomatologa se nijak neliší od standardní extrakce, je rychlý a šetrný. Zoubek je následně vložen do našeho patentovaného roztoku a dopraven k nám do Bioinovy, kde se postaráme o tu náročnější část,“ vysvětluje proces provozní ředitel biobanky, Mgr. David Větvička, Ph.D.

Každý vzorek je podroben mikrobiologickému testování a zkouškám vlastností obsažených kmenových buněk, vše za účelem potvrzení vhodnosti jejich uskladnění pro případné budoucí zpracování. Celý proces, od odběru po transport, extrakci a uchování buněk je přísně kontrolován a podmínky skladování jsou nepřetržitě sledovány po celou dobu uchování dřeně.

Provoz biobanky Bioinova byl oficiálně spuštěn 20. května 2025, informace pro zájemce o uchování kmenových buněk jsou k dispozici na www.detskyzoubek.cz.

Oficiální video k biobance dřeně dětských zubů je ZDE.