Pro chladná rána teplé snídaně. Co zahřeje a dodá energii?

Zimní rána volají po snídaních, které nejen zahřejí, ale také dodají energii a udrží nás syté celé dopoledne. Projekt Půl talíře, který dlouhodobě podporuje zdravé a vyvážené stravování, přináší inspiraci na teplé snídaně vhodné pro chladné dny. A to s důrazem na správné složení i praktické tipy, jak z nich vytvořit zdravý start do nového dne.
Naše tělo v zimě potřebuje víc energie na udržení tepla i obranyschopnosti. Teplá snídaně pomáhá prokrvit organizmus
a nastartovat trávení. Proto bychom měli ráno doplnit energii a připravit tělo na denní aktivitu.
Jak by měla vypadat vyvážená snídaně?
Výborným pomocníkem nám může být správně sestavený zdravý talíř. Jedná se o jednoduchý vizuální nástroj, který pomáhá sestavit nutričně vyvážené jídlo bez nutnosti počítání kalorií. „Nejde o žádnou další zázračnou dietu, ale o jednu z možností, jak si vytvořit udržitelný přístup ke stravování. Napomáhá udržet si zdravou tělesnou hmotnost a zároveň organizmu dodat všechny potřebné živiny,” vysvětluje Ing. Josef Soukup, Ph.D., nutriční poradce a osobní trenér.
Podle principu Půl talíře by měla být ideální snídaně vyvážená, barevná a s dostatkem vlákniny:
● 1/2 talíře tvoří ovoce nebo zelenina,
● 1/4 talíře kvalitní zdroj bílkovin (např. vejce, tvaroh, jogurt, rostlinná alternativa),
● 1/4 talíře celozrnné obiloviny nebo jiný zdroj komplexních sacharidů.
● Malá porce zdravých tuků – hrst ořechů, semínek či avokádo.
Co zahřeje a dodá energii?
Ovesná nebo jáhlová kaše s ovocem a ořechy
Ideální zimní snídaně, která zasytí a dodá vlákninu, hořčík i zdravé tuky. Kaši můžete připravit na mléce nebo rostlinném nápoji, dochutit skořicí, jablky a trochou ořechů. Můžete ji také uvařit předem např. ve vodě a dát ve skleněné nádobě do ledničky (vydrží 2-3 dny). Ráno pak jen dát do kastrůlku, přidat mléko, ohřát a dochutit.
Teplé celozrnné sendviče a toasty
Zkuste toast z žitného nebo špaldového chleba se sýrem, šunkou, avokádem a vajíčkem, nebo teplý sendvič
s hummusem a grilovanou zeleninou. Zahřeje, zasytí a poskytne kvalitní sacharidy i tuky.
Míchaná vejce, omeleta nebo zeleninová frittata
Vejce jsou výborným zdrojem bílkovin a vitaminu D, který v zimě často chybí. Doplněná o listovou nebo restovanou zeleninu (např. špenát, papriku či rajčata) představují plnohodnotnou a teplou snídani.
(Zdroj: www.pultalire.cz)