Chystá se 9. ročník největšího rodinného food festivalu Foodparade

V Trojském zámku a jeho zahradách proběhne 31. srpna a 1. září další ročník food festivalu Foodparade. Letos představí několik novinek – rozdělení do zón podle zaměření kuchyně, celý bude bezhotovostní a můžete ho výhodně spojit i s návštěvou přilehlé botanické zahrady.

To hlavní na Foodparade zůstává stejné – desítky restaurací a značek nabídnou speciální festivalové menu, připravená bude dětská zóna a hlavně – bude to zase příjemný a pohodový festival plný skvělého jídla, který poslední prázdninový víkend zpříjemní návrat ke školním a pracovním povinnostem.

Novinkou letošního ročníku je rozdělení stánků do zón podle zaměření kuchyně. Několik restaurací pod hlavičkou Stella Artois vytvoří zónu belgickou, kde se můžete těšit na tradiční speciality (ano, i mušle s hranolkami budou), další zóna bude asijská, kde se budou míchat chutě a vůně od Indie až po Japonsko a svou „uličku“ bude mít i kuchyně česko-slovenská. Poslední zóna bude mixem dalších exotických kuchyní.

Na festivalu se obejdete úplně bez hotovosti. Každý účastník dostane chip, který si nabije předem na pokladně a pak už ho jen „přikládá“ místo placení. Organizátoři si tím slibují větší komfort při placení, rychlejší obsluhu a méně front na jídlo.

Všechno jídlo i nápoje, které si na Foodparade dáte, dostanete i letos buď rovnou do ruky (v případě streetfoodu) nebo na klasickém nádobí. Foodparade tak šetří přírodě spoustu zbytečného odpadu a hlavně – proč dobré jídlo kazit špatným servisem. Vždyť půl zážitku z jídla dělá atmosféra a dojem.

Vstupenky na Foodparade jsou v předprodeji za zvýhodněnou cenu v síti GoOut a samozřejmě také na místě. Více informací o cenách vstupného a programu festivalu a zúčastněných podniků najdete na www.foodparade.cz. Díky spolupráci s pražskou Botanickou zahradou budete navíc moci koupit zvýhodněný balíček vstupného na Foodparade a do botanické zároveň.