Chystají se LEGO kostky s Braillovym písmem!

Příběhy a zkušenosti nevidomých lidí z celého světa se staly impulsem k zásadní inovaci. Nadace LEGO Foundation a společnost LEGO Group přicházejí s prototypem unikátních LEGO kostek, které nevidomým a zrakově postiženým dětem pomáhají učit se hrou.

Nadace LEGO Foundation a společnost LEGO Group oznámily, že podporují průkopnický projekt, který pomáhá nevidomým a zrakově postiženým dětem naučit se Braillovo písmo zábavným způsobem. A to prostřednictvím speciálně vyvinutých Braillových LEGO kostek. Projekt Braillových LEGO kostek byl představen na Konferenci značek podporujících udržitelný rozvoj v Paříži.

Koncept LEGO Braillových kostek byl poprvé představen nadaci LEGO Foundation v roce 2011 Dánskou asociací nevidomých a poté znovu v roce 2017 brazilskou nadací pro nevidomé Dorina Nowill. Projekt se poté utvářel v rámci úzké spolupráce s asociacemi pro nevidomé z Dánska, Brazílie, Velké Británie a Norska a první prototypy se nyní v těchto zemích testují.

Neustále se zvyšuje počet dostupných audioknih a počítačových programů, a tak se čím dál méně dětí učí číst Braillovo písmo. Avšak ti, co umí číst Braillovo písmo, jsou často nezávislejší, mají vyšší úroveň vzdělání a více pracovních příležitostí. Nadace LEGO tak doufá, že díky tomuto konceptu se může Braillovo písmo dostat k dětem po celém světě. LEGO Braillovy kostky budou vylisované se stejným počtem výběžků, jaké se používají pro jednotlivá písmena a čísla v Braillově abecedě, zároveň budou plně kompatibilní s LEGO herním systémem. Aby se mohli do hry kdykoliv zapojit i vidoucí učitelé, studenti a členové rodiny, bude mít každá kostička na sobě číslo nebo písmeno zároveň vytištěné.

Tahle chytrá kombinace přináší zcela nový a hravý přístup, jak nalákat nevidomé a zrakově postižené děti, aby se chtěly naučit Braillovo písmo, a tím pádem jim umožnit, aby rozvíjely dovednosti potřebné k uplatnění v současném světě. Senior Art Director ve společnosti LEGO Group Morten Bonde má genetickou oční vadu, kvůli které pomalu slepne, a pracoval na projektu jako interní konzultant. Morten v současnosti vidí na 4 stupně, ale je rozhodnutý, že se ztrátou zraku nenechá nijak limitovat a říká: „Zpětná vazba na LEGO Braillovy kostky od studentů i učitelů pro mě byla obrovskou inspirací a připomněla mi, že v životě budu čelit jedině těm omezením, které si vytvořím ve své hlavě. Děti se zcela jasně chtějí zapojit, být nezávislé a ve společnosti vnímané jako rovnocenné. Velmi mě dojímá vidět, jaký dopad má tento produkt již od úplného počátku na rozvoj sebevědomí a zvídavost nevidomých a zrakově postižených dětí v oblasti vzdělávání.“

Produkt se v současnosti testuje v dánštině, norštině, angličtině a portugalštině. V němčině, španělštině a francouzštině je testování naplánované na podzim roku 2019. Finální stavebnice LEGO Braillovy kostky bude uvedena na trh v roce 2020 a bude zdarma poskytnuta vybraným organizacím prostřednictvím sítě spolupracujících partnerů na těch trzích, kde se výrobky v současné době ve spolupráci s partnery testují. Stavebnice bude obsahovat kolem 250 LEGO Braillových kostek, které zahrnou celou abecedu, čísla od 0 do 9, vybrané matematické symboly a součástí bude i inspirace pro učení a interaktivní hry.