Čím doplnit penály školáků a studentů? Mrkněte se na tipy!

Nový školní rok už se naplno rozjel, a tak se jistě budou hodit tipy na psací potřeby, které školákům a studentům usnadní čas strávených v lavicích. Co teď frčí? A co pomáhá se v poznámkách snadno orientovat? Mrkněte se, co nabízí oblíbená japonská značka Pilot, vybere si každý!

Gumovačka pro všechny

Napiš, vymaž, přepiš. To je prostě klasika, která by neměla chybět v penále žádného školáka nebo studenta. Pilot FriXion Ball nabízí nespočet barev, dvě šířky hrotu a také velmi praktické stojánky set2go, které lze spojovat do sebe. Každá chyba se snadno vygumuje a přepíše díky termosenzitivnímu inkoustu a gumě na konci pera. Náplň lze navíc po dopsání jednoduše vyměnit.

TIP: Co dělat, když se zatoulá víčko?

V případě ztráty víčka netřeba panikařit. Stačí, když pero uložíte do igelitového sáčku – tím tak peru vytvoříte náhradní uzávěr a zamezíte přístupu vzduchu, aby inkoust nevysychal. Zároveň tak zabráníte případnému potřísnění. Pro ty, kteří často ztrácejí drobnosti, jakým je třeba právě víčko, je tu také Pilot FriXion Ball se stiskacím mechanismem!

A co starší studenti? Ti gumovačku také jistě ocení, třeba právě v elegantním, „dospělejším“ designu. Krom jiného vzhledu přináší novou technologii hrotu, která umožňuje pohodlné psaní a velmi tenkou stop. Černé gelové pero Pilot FriXion Point Clicker se stiskacím mechanismem je k dostání hned v osmi barvách – v tradiční černé nebo modré, ale třeba také v krásné růžové, fialové nebo světle modré. Hravě tak vzniknou nejen zápisky a poznámky, ale třeba i celé myšlenkové mapy, které lze bez sebevětší námahy prostě vygumovat a přepsat.

TIP: Jakou šířku stopy vybrat?

„Pro prvňáčky a menší školáky se doporučuje širší stopa, a to především proto, že je na papíře lépe vidět, školáčci se tak nesnaží na pero tlačit. Tím je pro ně seznamování s psaním snazší,“ upřesňuje Renata Unger, marketingová manažerka značky Pilot. „Tenká stopa je vhodnější pro dospělé, studenty a teenagery, kteří mají proces psaní již plně zautomatizovaný. Tady je ale volba spíše individuální: Někdo rád píše tence, někdo může při psaní širší stopou mít pocit, že pero tak nějak lehčeji klouže po papíře,“ dodává.

Zvýrazni a podtrhni to podstatné

Barvy zvýrazňovačů byly původně k dostání pouze ve fluorescenčních barvách. Novinkou pro vás proto mohou být gumovací zvýrazňovače Pilot FriXion Light Natural Colors v šesti jemných pastelových odstínech. Jejich šikovný klínový hrot dovolí úhledné zvýrazňování textu, náčrtky, vybarvování i psaní – tence i silně. Zvýrazňovače, stejně jako barevně píšící pera, lze využít nejen při klasickém zdůrazňování podstatného a při psaní poznámek, ale lze s nimi vytvářet i myšlenkové mapy nebo velmi populární bullet journal. A věděli jste, že i zvýrazňovač lze vygumovat? I v tomto případně se jedná o „kouzelný“ termosenzitivní inkoust, který po použití gumy na konci zvýrazňovače jednoduše zmizí!

Neon baví malé i velké!

Co je neonové, to září, a je tím pádem nepřehlédnutelné. A to se někdy hodí, především při učení. „Existuje několik druhů paměti a každý z nás, když se učí, tak využívá jinou metodu. Použití barev usnadňuje orientaci v textu, barevným strukturování můžeme lépe vypíchnout důležité věci nad těmi méně podstatnými. Proto mohou být gelové rollery Pilot G-2 skvělým pomocníkem při zaškrtávání a zvýrazňování textů a poznámek,“ objasňuje Renata Unger úlohu barev při učení. „Neonový inkoust za sebou na papíře zanechá intenzivní zářivou stopu a vše, co napíšete nebo nakreslíte, bude snáze zapamatovatelné.“ Hned šest oslnivých barev ocení nejen školáci a studenti, ale i všichni ostatní, kteří se barev nebojí a chtějí se ve svých zápiscích dobře orientovat.

TIP: „Při zvýrazňování textů nemusíte používat pouze k tomu určené zvýrazňovače, podtrhávat lze i barevnými fixami, linery či rollery s barevnou náplní… Každému vyhovuje něco jiného a možností je spoustu,“ dodává Renata Unger.

Na delší psaní…

V penále se neztratí ani klasická gelovka. A ta od Pilotu je přímo špičková! Gelový roller Pilot Synergy Point nejen že skvěle vypadá, ale také se s ním perfektně píše, což ocení především starší školáci a studenti při psaní rozsáhlejších textů nebo úloh. Celé tajemství spočívá v dokonalé shodě mezi inovativním hrotem a inkoustem. „Synergy hrot je díky své odolnosti vhodný i pro ty, kdo při psaní na pero více tlačí. Inkoust, kterým je roller Synergy Point naplněn, je rychleschnoucí, ocení ho tedy i leváci, kteří si napsaný text jen tak nerozmažou,“ shrnuje výhody Renata Unger. Inkoust zároveň obsahuje velké množství pigmentů, je odolný vůči vodě a světlu, a dokonce splňuje požadavky normy ISO pro dokumentní inkousty. Není tedy třeba se bát, že zápisky rychle vyblednou. Vybírat lze hned ze čtyř základních barev: modré, černé, zelené a červené.

A co ještě patří do školní aktovky? No přeci svačina!

Nebojte se experimentovat a vytvořte dětem originální svačinové sáčky, boxy nebo jim prostě jen popište svačinky, aby si je mezi sebou nepopletly! Akrylové dekorační popisovače Pilot Pintor můžete využít na nejrůznější popisky sklenic, lahví a skleněných či plastových dóz nebo k dekorování originálních papírových i plátěných svačinových sáčků. U plátěných sáčků a textilu obecně je potřeba věc nejprve vyprat a před nanášením barvy látku podložit, aby se barva nepropila na druhou stranu. Po zaschnutí je nutno látku zažehlit a tím tepelně zafixovat. Rychleschnoucí inkoust na vodní bázi perfektně drží na všech těchto materiálech. Před použitím ale nezapomeňte popisovač důkladně protřepat a hrot popisovače několikrát stlačit na kousku papíru, dokud nenasákne inkoustem. Na výběr máte ze 30 barev až v sedmi sadách: Classic, Fun, Metal, Pastel a u hrotu Medium pak Neon, Art Deco a Tropical. Barvy budou zářivější a dosáhnete lepšího krytí, pokud barvu nanesete ve dvou vrstvách.