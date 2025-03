Co pomůže proti vráskám?

Vrásky jsou přirozenou součástí procesu stárnutí lidské pokožky. S přibývajícími lety se pleť stává tenčí, méně elastická a ztrácí schopnost regenerace. Tento proces vede ke vzniku jemných linií, ale i hlubších vrásek, které jsou viditelným znakem stárnutí pleti. Vyzkoušejte proto funkční produkty od české firmy Di Angelo Cosmetics, které vám s vráskami pomůžou.

Revoluční anti-aging krém má 12 účinných složek

Co se vrásek týká, nenechávejte nic na náhodě a vsaďte na kvalitní a účinné produkty, jako je např. omlazující krém proti vráskám Intense Retinal Cream.

Najdete v něm totiž všechny známé antiaging ingredience pohromadě. Základem je retinal, zapouzdřený krystalický vitamín A, který je 11krát účinnější než známý retinol. Další důležité složky jsou zpevňující a detoxikující 24karátové zlato, hydratační kyselina hyaluronová, posilující kolagen, vitamíny C a E, panthenol, extrakty z Aloe Vera, zeleného čaje a hroznových jadérek, koenzym Q10, resveratrol a glycerin. Krém se aplikuje vždy večer a výsledkem bude mladistvá, zářivá a rozjasněná pokožka.

Další tipy proti stárnutí pleti

• S přibývajícím věkem dochází ke ztrátě kolagenu a elastinu, což jsou látky odpovědné za pevnost a pružnost pleti. Tento proces vede k tvorbě jemných linií a vrásek. Myslete tedy vždy na to, aby kosmetické produkty, které používáte, tyto složky aktivně doplňovaly.

• Dopřávejte pleti intenzivní hydrataci a výživu. Ať už tu vnitřní, kterou zabezpečíte dostatečným pitným režimem a výživným a zdravým jídlem, nebo tu vnější, např. díky krémům s kyselinou hyaluronovou, vitamíny a dalšími účinnými složkami a extrakty.

• Mezi další faktory vzniku vrásek patří mimické pohyby, jako jsou smích, mrkání nebo křivení čela. I ty mohou podnítit vznik vrásek, které se pak vytvářejí především na místech, kde se pokožka nejvíce ohýbá. Všímejte si svých mimických „zlozvyků“ a pokud to jde, omezte je. Často pomůžou i brýle, abychom nemuseli „mžourat“ do dálky. Zkuste také obličejovou jógu či gymnastiku.

