CoolMom a její malé šelmy…

Pokud si užíváte jízdu životem s dětmi stejně jako blogerka Kamila Štěpánková alias CoolMom, s knihou CoolMom in da house rozhodně nešlápnete vedle. Najdete v ní vše o obyčejně neobyčejných momentech, které dokážou naservírovat jenom děti, o jejich životní cestě do amerického Oregonu nebo také o kulturních rozdílech a rozdílech ve výchově. Kniha CoolMom in da house se dostala do knihkupectví koncem února 2023. Vychutnejte si úryvek z knížky!

Šelmy koušou hillsborsky

V rámci své dosavadní praxe matky jsem si nemohla nevšimnout jednoho zajímavého faktu: nálada dětí se mění jako počasí. Naprosto výstižně se to dá přirovnat k počasí v Hillsboro. Abyste měly kompletní představu, popíšu vám zdejší povětrnostní podmínky, které ovlivňuje pár kilometrů vzdálený oceán:

• Ráno se probouzíme a kapky deště nám bubnují na okna.

• Po cestě do školky na nás začíná vykukovat slunce.

• S nastávajícím obědem se slunce nevzdává a stále svítí.

• Jen co se po obědě vydáme s Pepíkem na hřiště, zatáhne se, spadne pár kapek a někdy i kroupy.

• Cestou z hřiště nás slunce opět pálí do zad.

• Večer se zatahuje a celou noc standardně prší.

Ale, aby to nebylo tak jednoduché, počasí se tady chová ještě podle jedné zde známé poučky: v květnu nastane zásadní zlom, přestane pršet a na půl roku zavládne hic jak prase.

Nálada šelem se dá celkem rychle identifikovat už ráno. Přesně v tom momentu, když se otevřou dveře našich pokojů a všichni na sebe narazíme v kuchyni. Někdy není potřeba ani slov, stačí pohledy.

Predikce veselého dne

Šelmy otočí klikou, aby se vysvobodily ze svého pokoje, kde byly zajaté celou noc. Vrhnou se mi s úsměvem do náruče. Neviděly jsme se přece celých deset hodin. Pepík dupe jak divočák ve snaze dostat se ke mně jako první. Lili se začne vztekat, že si ji zase dovolil v něčem předběhnout, ale speciální VIP objetí, věnované jenom jí, všechno zachrání.

Snídaně se nese v pozitivním duchu. Stačí, když se na stole objeví oblíbené cereálie s mlékem nebo jahodový jogurt s kousky ovoce. K podtržení dokonalé ranní atmosféry chybí už jen, aby nám štěbetali za oknem ptáci. Počkat, právě jednoho vidím. Blíží se k balkonu a… a… a vypadá, že se chystá přistát na zábradlí. Aha, tak nic, jen se tam vykadil a odletěl pryč.

To ale nic nemění na situaci, kdy se šelmy v pokojném duchu najedí, oblečou, umyjí si zuby, a dokonce dodrží i naplánovaný timing.

Nálada po školce je téměř identická. A to už je co říct. Po tak náročném dnu jsou stále schopné být na svoji matku milé, slušné a rozdávat úsměvy.

A uspávání – jedním slovem nádhera. Šelmy přeskočí všechny fáze únavy a bez mrknutí oka to tvrdě zalomí.

Do rána o nich není slyšet.

V takových dnech jsme prototypem dokonale vysmáté rodiny, jakou známe z nechutně přeslazených amerických filmů.

Predikce dne à la běžte všichni do p…

Když můj lehký spánek přeruší prásknutí dveří a dupot směrující z dětského pokoje k nám do ložnice, je jasné, že se Pepík vzbudil. Ne vždy je zřejmé, co za jeho noční návštěvou stojí. Někdy je to zlý sen, jindy si cvrkne do gatí. Zbytek noci už obyčejně dospí v naší posteli.

Ránem se nese pochmurná nálada, která souvisí s přerušeným a následně nekvalitním spánkem některých zúčastněných.

Celé to nastartuje Lili, která na mě hned vyprskne: „Proč spal Pepík s vámi?“

V noci sice vypadala, že tvrdě spí, situaci má ale dokonale pod kontrolou, to se jí musí nechat. O láskyplném objetí na dobré ráno se mi dnes může zdát. Vysvětluju jí, že měl Pepík asi zlý sen, ale to jako argument nestačí. V jejích očích je vyrytá křivda – musela spát sama, izolovaná v dětském pokoji, zatímco si Pepík vychutnával teplo proprděné peřiny svých drahých rodičů. Mrzutý Pepík mi objetí daruje, ale hned u stolu spouští nelítostný křik. Dnes nemá náladu na jogurt s ovocem, dnes chtěl přece cereálie s mlékem. Ach, já hloupá, že mě to hned nenapadlo.

Emocionální nastavení šelem po školce je jedna velká katastrofa. Pepíka dohnala únava, je protivný a pokračuje na své hlučné vlně nespokojenosti. Lili mě zpucuje, že jsem pro ni přišla pozdě. Zůstala tam už jen s Ayanem, se kterým se zrovna nemusí. Měla jsem pro ni přece přijít, když se přesouvali ze zahrady zpátky do budovy, to je jasný, ne?

Obecně se toto chování dá přirovnat k letnímu hillsborskému počasí, kdy tady bývá vyhlášená i výstraha před nebezpečím požárů a teploty na pár týdnů přesahují 40 °C. Jednoduše na zbláznění.

Večer mi šelmy dají pořádně vyžrat všechny fáze únavy a moje vyčerpané já vytuhne s nimi. Po pár hodinách se vzbudím naprosto dolámaná. Usnout uprostřed dvou spojených jednolůžek je za trest. Při koupi postelí zněl pokyn jasně – vybrat jim dvě samostatné. Každý bude mít své království. Ovšem po jejich smontování si drahé šelmy usmyslely, že chtějí spát spolu, a tak jsme jim postele přisunuli k sobě. Jelikož usínat jen u jednoho z nich je jako vyprovokovat medvěda k boji, ideální místo k uspávání se nachází přesně uprostřed. A víte, kdo tam ještě bývá se mnou? Díra. Temná a hluboká jak černá díra v centru galaxie. Díra, která je vyhrazená speciálně pro rodiče. Díra, která vám spočítá všechna žebra v těle,

a když vás donutí se po pár hodinách probrat, cítíte se, jako kdybyste skutečně bojovaly s medvědem. Pohybem připomínajícím Leonarda DiCapria v Revenantovi se dostávám do své postele a do minuty usínám.

Nepředvídatelné hillsborské počínání

A zde se dostávám k podstatě věci. Třetí, velmi rozporuplná varianta, jejíž vývoj nelze předem odhadnout. Přesně jako počasí v Hillsboro. Většinou se nálada šelem ztotožňuje se sluníčkovým ránem po probuzení, mírnou přeháňkou při odchodu z domu, bouří po vyzvednutí ze školky, následným opětovným vykouknutím slunce a pekelným hřměním při uspávání. Jako na houpačce.

O autorce autorsky:

Jmenuji se Kamila Štěpánková a jsem matka, která právě ukončila přes pět let dlouhou rodičovskou dovolenou s dvěma šelmami. Život s nimi je jízda, ale řekneme si na rovinu – být matkou je někdy pekelně náročná disciplína. U těch méně těžkých chvil se snažím brát věci s nadhledem a humorem. Ale co u těch, u kterých mi vůbec, ale vůbec není do smíchu? Tam mi pomáhá pouze jediné – přestat být na chvíli jenom matkou a věnovat se také sobě. Dát prostor svým koníčkům nebo dokonce práci. Čemukoliv, co mi pomůže odpoutat se na chvíli z okov matky – člověka, který je svým šelmám k dispozici 24/7. Mezi mé hobby patří take psaní (co by se od blogerky mohlo očekávat 😊) a právě takto vznikla moje kniha CoolMom in da house.

Z rozhovorů s kamarádkami – matkami kolem mě, jsem měla víc než jasný pocit, že nejsem jediná, která má podobné pocity. Proto jsem se rozhodla založit můj blog CoolMom.

V návaznosti na něj jsem se pustila do knihy – mé srdcovky, do které jsem nacpala příběhy a situace, u kterých si člověk řekne pouze jediné: To nevymyslíš!

Moje mise matky započala v Brně. Zde se mi narodily obě šelmy a strávila jsem tady většinu rodičovské dovolené. Dostávání se do role matky a objevování této kouzelné a důležité role mi dalo ze začátku zabrat. Jenže porod byl jenom začátek. Teprve pak začala ta pravá show. Výchova sebou nese každodenní poznávání nových vzorců chování dítěte, ale také matky. Jak mám reagovat, když se vzteká? Jak mu vysvětlit, že se to nedělá? Jak ho správně motivovat? To vše je jenom hrstka otázek, kterými si denně lámu hlavu na mé misi s názvem Jak být dobrou matkou.

Ve své knížce jsem chtěla zobrazit reálné situace, které patří k výchově dětí. Bez pozlátka, prostě v syrovém stavu. Mým cílem bylo ukázat všem matkám, že jsme v tom spolu. Že svět dokonalé matky s ještě dokonalejšími dětmi, který je nám prezentován ze všech stran je sice fajn, ale doopravdy tvoří tak 20 % života s dítětem. A to ještě doufám, že jsem to s tím % nepřehnala 😊 Zbytek jsou právě ty útrapy a situace, se kterými bojujeme a snažíme se z nich vybruslit nejlépe, jak to jde.

Když mi život nabídl možnost přestěhovat se do Ameriky, využila jsem ji. Proces transformace dítěte v člověka, na kterého budu jednoho dne nesmírně hrdá (jiným slovem výchova) se přenesl za velkou louži. Jak moc je tady vše jiné? Jak se k výchově dětí staví Američané? Co nám nabízí zdejší prostředí? Jak si to moje šelmy tady užívají? Jaký život je zde čeká? To vše jsou otázky, které zodpovídám v mé knížce CoolMom in da house.

