Čtěte, vařte, tvořte!

Inspirativní kniha pro maminky synů a syny samotné (možná pomůže i s výchovou), pro milovníky kávy (i o nejnovějších metodách přípravy kávy), dále pak pro ty, co mají v oblibě svět knedlíků (překvapivé gastronomické kreace je neminou).

Kuchařka pro mého syna

Po populární Kuchařce pro mého muže přichází autorka, Veronika Zemanová se základní kuchařkou pro mladé či začínající kuchaře. Kuchařka pro mého syna má za cíl přivést dospívající dítě do kuchyně i z jiných důvodů, než jsou zapečené tousty. Kniha nenásilnou a láskyplnou formou seznamuje kluky se základními postupy vaření, s vybavením kuchyně, snadnými osvědčenými recepty na polévky, hlavní jídla, saláty i dezerty. Čerpá především z italské, ale také francouzské, americké či asijské kuchyně a nezapomíná na stálice kuchyně české. Učí, jak mít z vaření a dobrého jídla radost, jak z přípravy jídla udělat zábavu, ale také jak mít v kuchyni čisto a pořádek.

Kniha obsahuje 90 do detailů popsaných receptů, návodné fotky a ilustrace, úvodní kapitolu s tipy, jak se v kuchyni neztratit, nezranit a jak si vaření (a dokonce i úklid) užít, vegetariánské varianty k téměř každému receptu s masem.

Jednotlivé kapitoly:

1. Co, jak a proč, 2. Polévky, krémy a vývary, 3. Těstoviny, noky, rýže a čočka, 4. Maso a ryby, 5. Street food – fast food, 6. Saláty, 7. Pomazánky a dipy, 8. Snídaně, svačiny, smoothie, 9. Muffiny, koláče, dezerty, 10. Přílohy

(Smart Press)

Pro milovníky kávy: další vydání Knihy o kávě

Po čtrnácti letech vyšlo nové vydání bestselleru Petry Davies Veselé Kniha o kávě. Bible všech milovníků kávy dostala nové designové provedení a fotografie od Davida Židlického. A protože se kniha soustředí na domácí přípravu kávy, přibyly nové alternativní metody přípravy filtrované kávy. Nechybí ale ani podrobný návod na přípravu kvalitního espressa a nápojů z něj, aktualizovaný průvodce nákupem mlýnku, kávovaru, zrn a kávového příslušenství a v neposlední řadě recepty na přípravu speciálních kávových nápojů.

(Smart Press)

Dárek, se kterým si užijete svátky chutněji

Velká knedlíková kuchařka vám představí ty nejlepší kreace na téma knedlíků. K tradiční české kuchyni patří knedlík, ale zdaleka nemusíte trvat jen na starém dobrém houskovém knedlíku či bramborovém. Pod taktovkou šéfkuchaře společnosti Knedlíky Láznička, Petra Kosinera se před vámi s touto kuchařkou otevřou úplně nové obzory. Najdete tu nejen rady a tipy, jak si osvojit základy pro ty nejlepší tradiční knedlíky, ale kuchařka přináší inspiraci prostřednictvím celkem 144 receptů. Mezi nimi najdete třeba ty na knedlíky perníkové, s brynzou, křenové, kaštanové, vizovické se sušenými švestkami nebo konopišťské zámecké s přídavkem likéru Cointreau a mletých mandlí. Dozvíte se také, že „knedlíková kuchyně“ může být i bezlepková a plná bylinek či zeleniny!

Velkou knedlíkovou kuchařku si můžete až do 20. 12. 2024 pořídit s jedinečnou vánoční slevou 44 %. Stačí při nákupu na webu kuchařky v košíku zadat slevový kód *Vanoce24. V rámci jedné objednávky takto můžete zakoupit až tři výtisky.

(Knedlíky Láznička)