Čtyři otázky pro velikonočního zajíčka

Jsi tak milý, máš dlouhá ouška, heboučkou srst a vesele hopkáš! Ale prosím tě, co máš společného s Velikonocemi? Tuto záhadu si však osvětlíme až v předposlední otázce.

Proč se na Velikonoce rozdávají vajíčka?

Mám hned několik vysvětlení. Jedním z nich je, že vejce je symbolem znovuzrození a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které se slaví o Velikonocích. Vejce vypadá na první pohled jako mrtvé a nehybné, avšak ve skořápce je ukrytý život. Druhé vysvětlení je, že dříve sloužila vejce také jako platidlo: sedláci, kteří měli pronajatou půdu, museli na Velikonoce zaplatit nájem v naturáliích. Třetí vysvětlení má co dělat s půstem, které se v křesťanském světě drží po dobu šesti týdnů před Velikonocemi. V této době se nesmí jíst maso ani vejce. A aby se během těchto týdnů vejce nezkazila, uvařila se a nakonec obarvila, aby se nezaměnila za čerstvá. O Velikonocích se pak rozdávala.

Proč právě ty nosíš vajíčka, vždyť žádná nesnášíš?

Prý jsem se prosadil, protože jsem roztomilejší než ostatní. Ale mám spoustu kolegů: ve Švýcarsku nosí vajíčka kukačka, v Německu to byla dříve liška, nebo čáp.

Co máš vlastně s Velikonocemi společného?

Moje žena a já jsme docela plodní, během jednoho roku můžeme mít až dvacetkrát potomstvo. Dříve, když lidé viděli skákat malé zajíčky přes pole, věděli, že zima končí. Byli jsme předzvěstí jara.

A jak je to s Velikonocemi v jiných zemích, máš nějaký příklad?

V Americe se například tradičně koná v Bílém domě závod v kutálení vajíček (vařečkou). Odměna: dovádění na zelené trávě plus autogram prezidenta. V severském Finsku a Švédsku mají děti dovoleno dělat ten největší rámus, co umějí. Vyženou s tím zimu a s ní zlou velikonoční čarodějnici. Komu by se to zdálo moc divoké, může zkusit po anglickém vzoru lechtání kočičkami – prý to přináší štěstí!