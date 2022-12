Dárky od Albi jsou pro kvalitně strávený společný čas!

Hezké chvilky u vánočního stromku jen umocní společná hra rodičů a dětí. Tak neváhejte a vyberte ty, které se zájmům a schopnostem vašich dětí hodí! Nabídka je široká a těšit se můžete i na mnoho novinek.

Pro nejmenší a předškolní děti:

Kouzelné čtení – Krtkovy příběhy

Nádherná postavička krtka provází už několikátou generaci našich dětí. Ilustrace Zdeňka Milera v tomto příběhu děti seznámí s krtkem a jeho kamarády. Nejprve krtek pomůže myšce se stavbou nového domku, potom zachrání ztraceného zajíce, a nakonec se vydá na výlet, kde ho překvapí medvědi. Krtek je zkrátka kamarád, se kterým rozhodně není nuda.

Albi, pro děti od 2 let, doporučená MOC 249 Kč

Kouzelné čtení – Hravá čísla

Knížka Hravá čísla děti naučí počítat do dvaceti. Zavede je na dvorek, do hračkářství, k vodě nebo třeba do korun stromů. A proč zrovna tam? Budete se divit, ale všude je toho hodně k počítání.

Albi, pro děti od 3 let, doporučená MOC 449 Kč

Pro mladší školní děti (1. stupeň ZŠ):

Mláďata – Objevuj svět!

Úplná novinka „z dílny“ Albi, prostřednictvím které děti objeví svět savců, ptáků, plazů i hmyzu. Tento zážitkový a vzdělávací encyklopedický box je navíc doplněn o sadu na odlévání stop ze sádry. Pro malé zoology jako stvořené!

Vhodné pro děti od 8 let, 899 Kč

Kvído – Únikovka Golem

V této dobrodružné stolní únikové hře se děti vydají po stopách Golema do deseti různých místností. Zde budou plnit netradiční úkoly a hádanky, odhalovat skrytá tajemství a indicie, které jim napoví, jak dál v příběhu pokračovat.

Vhodné pro děti od 8 let, 499 Kč

Kvído – V kostce

Na každé ze 60 ilustrovaných karet jsou znázorněny informace z určité oblasti. Hráči mají patnáct vteřin, aby si toho z ní zapamatovali co nejvíce, a zvládli pak odpovědět na jednu až dvě vylosované otázky.

Vhodné pro děti od 8 let, 449 Kč

Pro starší školní děti (2. stupeň ZŠ):

Hlubiny naší země

S novou vědeckou sadou z edice Albi Science se nudit nebudete. Vyrobit můžete sopečnou erupci, sbírku drahokamů i skutečnou fosilii ve vlastní paleontologické laboratoři.

Vhodné pro děti 8-12 let, 899 Kč

Únikovka – R.U.R.

Úniková hra R.U.R. navazuje na děj Čapkova dramatu léta poté, co nad světem převzali nadvládu roboti. V roli přeživšího Alquista zažijete neobyčejné dobrodružství a navíc pokusíte se zachránit osud lidstva.

Vhodné pro děti od 14 let, 399 Kč

Novinka – Glóbus 2.0

Nechte pomocí Albi tužky z Kouzelného čtení rozmluvit interaktivní svíticí glóbus a dozvíte se mnoho užitečného o téměř 200 zemích světa. Součástí balení je kniha Evropa na talíři. Součástí balení není Albi tužka.

Doporučená MOC 1 999 Kč

Co si Ježíšek v Albi dále pochvaluje?

Zákaznický servis jako z pohádky! Nadstandardní benefity oceníte zejména u her. Například:

1. Nenašli jste na prodejně vybranou hru? Pokud je skladem dostupná, objednáme vám ji a doručíme, kam chcete. Klidně domů, samozřejmě na naše náklady.

2. Nesplnila zakoupená hra vaše očekávání? Jednoduše ji na prodejně do 30 dnů vraťte, případně vyměňte za jinou. Může být i rozbalená a hraná. Stačí k tomu jen účtenka. Albi chápe, že rodinný rozpočet potřebuje sázku na jistotu. Tomu se říká nákup bez rizika.

3. V případě skladové dostupnosti společnost je schopna dodat chybějící či poškození dílky (např. karty, plánky, figurky) k vaší oblíbené hře. Buď si je můžete vyzvednout na prodejně, nebo vám je doručí domů. Poštovné hradí společnost Albi.