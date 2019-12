Dárky na poslední chvíli

Ještě stále tápete nad poslední maličkostí pro vaše děti nebo vnoučata? Nebo pro děti přátel a známých, kam pojedete na návštěvu? Zde je pro vás několik inspirativních nápadů.

Pro všechny akční děti od 4 do 15 let

Zabavit děti nejen během všedních dnů, ale i během prázdnin nebo v době narozenin, to lze díky dárkovým voucherům zábavně vzdělávacího programu Bricks 4 Kidz®. Bricks 4 Kidz® propojuje edukativní koncept s příjemným hraním s Lego® kostkami. Pomocí stavebnic Bricks 4 Kidz® zhmotňuje dětem fyzikální zákonitosti a umožňuje jim jejich lepší pochopení.

Plyšák a noční světélko v jednom

Nejen pro milovníky filmu Tajný život mazlíčků 2 je určeno nové noční světélko, ale potěší i ty, kteří mají problém usnout ve tmě. Základem světélka VARTA Secret Life of Pets Plush Light je kvalitní a roztomilý „plyšák“ Bridgetky. Funkci osvětlení má na starosti srdce na břiše Bridgetky. To poskytuje příjemné a tlumené červené světlo, které se aktivuje vypínačem umístěným v levé přední noze. Po stisknutí nožky svítí srdíčko třicet minut a pak se deaktivuje pro úsporu baterií, které jinak poskytují energii až na 200 h svícení.

Plyšáka napájí tři mikrotužkové baterie. Zakoupíte například v Hamleys nebo na www.czc.cz

www.varta-consumer.com

Útulno pro nejmenší

Pokud vás nebaví plastové „zbytečnosti“, kupte dětem raději hračky, které jsou ručně vyráběné z bukového dřeva na ostrově Kréta. Jsou netoxické a mají evropský certifikát nezávadnosti. Tyto hračky splňují podmínky Montessori principu. V dítěti rozvíjí několik vjemů najednou – tvary, barvy, ale i vlastní fantazii v možném skládání. K dostání jsou na zestó.cz.

Kreativitu rozhodně podpoří

Kreativní sady RE-CYCLE-ME,

ze kterých společně vyrobíte ekologické věci, například různá zvířátka, figurky, roboty, ale i ozdoby na stromeček nebo hudební nástroje, jsou vhodné pro holčičky i kluky. Tato hračka rozvíjí tvůrčí schopnosti dětí a navíc řeší recyklaci odpadu, protože je učí vyrábět věci z kartonu od džusu, prázdného obalu od vajíček nebo pet lahví. V každé krabici najdete základní materiál a doporučení, jaký odpad máte ke tvoření využít. Fantazii se ale meze nekladou!

www.kidtown.cz

Potěší maminku i miminko

Vaší kamarádce se narodilo miminko a vy si marně lámete hlavu, co jí a malému novorozeňátku darovat? Co třeba dětskou kosmetiku od české značky Bohemia Gifts? Tato kosmetika, která je vhodná pro miminka a pro děti do tří let, nabízí přípravky s rostlinnými extrakty s velmi jemnou neagresivní vůní. Díky nové formulaci látek zajistí jemné

a účinné mytí citlivé dětské pokožky. Navíc je doplněna o extrakt z listů zeleného čaje, který obsahuje taniny, minerální soli, vitamíny a další prospěšné látky.

K zakoupení na www.bohemiagifts.cz.

Pro malé „velké“ holky i kluky

Ať už dětem dáváte elektroniku nebo ne, někdy „vyměkne“ snad každý rodič. Třeba při cestě v autě – radši ať je klid. Pustit každému dítěti jeho hudbu či film také není výhra pro řidiče, proto jim dejte sluchátka. Třeba barevná SENCOR SEP 300, která jsou k dostání v osmi barevných provedeních, takže jsou možná pro obě pohlaví.