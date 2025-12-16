Darujte knihu pro tatínka

Kniha patří mezi ty dárky, které nikdy pod stromečkem nezklamou. Knihy nejsou jen svazky papíru – jsou branou do jiných světů, zrcadlem doby i mostem mezi generacemi. A pokud se vám nepodaří pořídit knižní dárek právě
k Vánocům, určitě s ním potěšíte své nejbližší i ke svátku či narozeninám.
V rodinném nakladatelství Familium a na stránkách Babičkářství.cz najdete mnoho smysluplných dárků a v neposlední řadě nespočet knižních titulů, které zrcadlí filosofii zakladatelky Moniky Kopřivové. Důraz je kladen, jak již název napovídá, na lásku k rodině, ale i na spojení radosti z poznání s krásou knihy jako objektu, a to nejen u nás, ale i ve více než dvaceti zemích po celém světě.
Alain Delon
Rebel a legenda
Kniha nabízí unikátní pohled na život a kariéru Alaina Delona – nejen jako filmové hvězdy,
ale především jako člověka. Je doplněna o exkluzivní archivní materiály, dosud nezveřejněná svědectví a bohatý výběr fotografií z osobního i profesního života.
Ve své osobní a velmi otevřené předmluvě se Delon vrací ke klíčovým okamžikům, které formovaly jeho osud: k láskám k Romy Schneiderové a Mireille Darcové, vztahu ke svým dětem i k filmům, které ho proslavily – Gepard, Samuraj, Pan Klein a desítky dalších.
Kniha přináší také výpovědi jeho nejbližších přátel a hereckých kolegů – Brigitte Bardotové, Sophie Lorenové, Claudie Cardinalové nebo Jane Birkinové a mnoha dalších.
Díky luxusnímu zpracování, velkorysému formátu a dokumentárním fotografiím je tato kniha mimořádným titulem, který osloví filmové fanoušky, obdivovatele francouzské kultury i sběratele hodnotných knih.
www.familium.cz
FORMULE 1: Legendy
Kultovní jezdci, kteří přepsali dějiny
Autor Tony Dodgins představuje legendy F1 od 50. let až po současnost, portréty 32 ikonických jezdců, kteří formovali minulost i současnost nejrychlejšího sportu světa. Nechybí jména jako Ayrton Senna, Juan Manuel Fangio, Jackie Stewart, Alain Prost či Michael Schumacher, ale také moderní ikony Sebastian Vettel, Lewis Hamilton a Max Verstappen. Součástí jsou i příběhy jezdců, jejichž kariéru předčasně ukončila tragédie, přesto zanechali ve Formuli 1 nesmazatelný odkaz.
Text doplňují dokumentární fotografie zachycující dramatické okamžiky na trati i zákulisní momenty. Kniha nabízí nejen sportovní fakta, ale i osobní příběhy, díky nimž pochopíte, co dělá tyto jezdce výjimečnými.
Autorem knihy je renomovaný motoristický novinář Tony Dodgins, autor bestselleru „Formule 1: Rivalové“, který se tentokrát zaměřil na konkrétní osudy. Úvodní slovo patří Christianu Hornerovi, šéfovi týmu Red Bull Racing.
www.familium.cz
Záhadné zmizení Rudolfa Diesela
Tento poutavý historický thriller odhaluje zákulisí největší průmyslové záhady 20. století. Autor Douglas Brunt přináší strhující vyprávění o Rudolfovi Dieselovi, muži, jehož ideály předběhly dobu. Svůj vynález chtěl využít pro dobro lidstva, ale stal se hrozbou pro dva nejmocnější muže své doby: německého císaře Viléma II. a amerického miliardáře Johna D. Rockefellera. Kdo měl zájem jej umlčet? A proč jeho poslední cesta přes kanál La Manche skončila záhadným zmizením? New York Times bestseller „Záhadné zmizení Rudolfa Diesela“ představuje skutečný příběh plný napětí a tajemství.
www.familium.cz
Příběh samurajů
Život a svět válečníků starého Japonska
Historik Roman Kodet představuje japonské středověké válečníky – samuraje – trošku jinak, než je líčí filmy, knihy či komiksy. I samurajové v jeho podání zůstávali pouze lidmi z masa a kostí. Příběh samurajů proto tyto legendární bojovníky představuje
v trochu odlišném světle. Nevyvrací pouze pověsti, jež okolo samurajů vznikly, ale především představuje japonské válečníky v jejich co nejvěrnější podobě. Na 632 stranách podrobně popisuje nejen dějiny samurajů, jejich válečné umění či zbraně,
ale i jejich soukromý život, každodennosti, náboženské představy a duchovní svět. Současně přináší barvitý obraz světa, v němž samurajové žili, bojovali a umírali. Světa, který tolik fascinuje generace čtenářů a fanoušků po celém světě.
www.epocha.cz
Bohemka je a bude
Kniha první (1905-1973) a Kniha druhá (1974-2022)
Uznávaný historik českého fotbalu Miloslav Jenšík se do dějin jednoho z nejslavnějších českých fotbalových klubů poprvé zapsal roku 2005 jubilejní publikací Zelenobílé století. Historie pražských Klokanů i jejich kouzelného Ďolíčku, které byl a je po víc než sedm desetiletí sám svědkem, ho upoutala natolik, že se k ní teď vrací v mnohem rozsáhlejší podobě.
V dvousvazkovém díle o téměř 1600 stranách provází čtenáře od zrození klubu, přes vítězství, porážky, triumfy i pády. Součástí této kroniky 115leté historie je bohatá dokumentační příloha působení Vršovických v domácích i mezinárodních soutěžích i ve státní reprezentaci. Svou šíří a hloubkou záběru v české fotbalové literatuře bez nadsázky zatím nemá obdobu. Příběh zelenobílých Klokanů lze číst jedním dechem, ale přesto se k němu jeho čtenáři budou stále vracet.
www.epocha.cz
Příliš mnoho nepřátel
Sedmiletá válka v Evropě 1756–1763
Autor Luboš Taraba na téměř 720 stranách plných ilustrací, map, plánů představuje
v celé šíři rozsáhlý konflikt Sedmileté války. Války, ve které se bojovalo nejen od Francie, Holandska až po Pobaltí, ale dotkla se i Karibiku. Války, ve které padlo na půl milionů vojáků, a měla téměř stejný počet civilních obětí. Někteří ji dokonce považují za první skutečně světovou válku, jejímž důsledkem byl nakonec vznik Spojených států amerických, francouzská revoluce a v neposlední řadě i prosazování vlivu ruského impéria ve východní a střední Evropě.
České země zažily první střety tohoto konfliktu v nejkrvavější bitvě celé války, bitvě odehrávající se u Prahy či porážku pruského krále Friedricha II. Velikého u Kolína.
www.epocha.cz