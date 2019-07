Déčko nabídne první detektivní seriál pro děti

Dětská stanice České televize ČT 😀 vstoupí na konci srpna do sedmého roku svého vysílání. V nové sezoně nabídne divákům první český hraný detektivní seriál pro děti, novou kolekci vzdělávacích pořadů i pokračování dvou kultovních večerníčků. A Kouzelná školka oslaví dvacáté výročí.

Velkou novinkou ve vysílání Déčka se letos na podzim stane hraný detektivní seriál. Kriminálka 5. C režiséra Juraje Nvoty je v podstatě prvním původním českým dílem tohoto žánru. Naplňuje tak jeden z cílů, které si při spouštění Déčko dávalo, a to rozvoj žánrové pestrosti původní tvorby pro děti a mládež. Seriál svým obsahovým zaměřením přitahuje pozornost dětí i rodičů k důležitému tématu. Česko je totiž dlouhodobě jednou z hlavních tranzitních i chovatelských zemí na trhu s ohroženými druhy zvířat a rostlin.

Seriál bude mít třináct dílů a bude v něm parta dětských detektivů pátrat po pašerácích kriticky ohrožených a zákonem chráněných zvířat. „Je to dobrá cesta, jak spojit zábavu s osvětou. Myslím si, že seriál v divácích zájem o ochranu přírody probudí, a nebo i posílí,“ říká herec Martin Myšička, který v Kriminálce 5. C ztvárňuje otce jednoho z dětských vyšetřovatelů, a pokračuje: „V tomto projektu funguje ještě jeden druh nenásilné osvěty. V seriálu vystupují české i slovenské děti a některé díly se točily i na Slovensku. Postavy tak spolu mluví česky i slovensky a navzájem si normálně rozumí.“

A na co se můžete ještě těšit…

Déčko nabídne na podzim i novou kolekci vzdělávacích pořadů. Po loňském roce, kdy se i v souvislosti s výročím vzniku republiky věnovalo zejména české historii, se nyní zaměří na současnou společnost, kulturu a umění. „Déčko vždy usilovalo o to, aby plnilo nejen roli zábavnou, ale i vzdělávací. A to se nám i po šesti letech fungování kanálu daří. Pořady, které se snaží probouzet v dětech chuť poznávat a rozvíjejí určité typy znalostí a dovedností, tvoří stabilně třetinu celého programu Déčka, což představuje zhruba pět hodin vysílání každý den,“ říká Petr Dvořák.

Jedním z pořadů tohoto žánru, které se objeví na ČT 😀 na podzim, je Občanka. Pořad, který vznikal v úzké spolupráci s Asociací učitelů občanské výchovy a který se v každém z dílů věnuje jedné pomyslné kapitole z učebnic občanky na základních školách. Jeho rámcem je příběh mladé Sáry, která se touží stát youtuberkou a, přinejmenším, tak změnit svět a její rodiny. V hlavních rolích komediálně laděné série se objeví například Petra Špalková, Petr Vršek, Robert Mikluš, Eva Holubová nebo Daniela Kolářová.

V dalších čtyřech vzdělávacích pořadech se Déčko zaměří na kulturu a umění. Dobrodružství s orchestrem objevuje pro nejmenší diváky svět klasické hudby. Základní pojmy z oblasti teorie hudby i praxe fungování orchestrů jim přiblíží Ondřej Brousek a Epoque Orechestra. Cyklus Pětka z garáže zase reaguje na široký zájem mladých lidí o hudební průmysl i snadnou dostupnost kreativních nástrojů a aplikací. Průvodcem pořadu, který se zaměřuje na různé aspekty hudební tvorby, je Albert Černý z Lake Malawi, jeho hosty pak například Xindl X, Yemi A.D., Debbi nebo Leoš Mareš. V oblasti hudby, ale tentokrát společenského tance a etikety, zůstává i nový seriál Déčka Na plese s Honzou Onderem, který doplní aktivity České televize k výroční, desáté řadě StarDance.

Světem výtvarného umění pak děti provede šestnáctidílný cyklus Skobičiny. „Dětem může seriál přinést základní orientaci ve výtvarném světě. I ta je dnes důležitá. Jsme obklopeni spoustou obrazového šumu, který nic neříká, je proto dobře, že existuje pořad, který dětem zábavnou formou ukáže a osvětlí stěžejní díla naší kultury,” říká Igor Chmela, který v pořadu Skobičiny vystupuje jako osvícený pan Žárovka.

„Déčko bude na podzim pokračovat i v sérii pořadů zaměřených na rozvoj jazykových dovedností a nabídne nový původní cyklus Němčina s Mitzi a Maus. Kurz má celkem dvacet šest dílů a na jeho konci by děti měly porozumět jednoduchým frázím, které se týkají jejich bezprostředního života,“ doplňuje výkonný ředitel ČT 😀 Petr Koliha.