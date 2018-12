Zachumlejte se!

Zimní čas je jako stvořený pro lenošení. Zachumlat se pod deku s oblíbenou knihou a hrnkem horké čokolády, nasávat předvánoční atmosféru a vychutnávat si okamžiky se svými nejbližšími.

Vánoce totiž nemusí být nutně o bláznivém shánění dárků, hektickém uklízení či pečení milion druhů cukroví. Lepší je adventní čas využít na rozjímání a těšení se na své blízké, a také své děti vést k této sounáležitosti místo holdování konzumu. No jistě, tak úplně to nejde, přece tradice je přece tradice… Tak alespoň po celodenním běhání dopřejte trochu lenošení svým nohám. Nic je nepotěší víc, než když doma obujete heboučké bačkory. V aktuální kolekci Deichmann si určitě vyberete.

Svá chodidla můžete hýčkat například v hřejivých kotníkových bačkorách vystlaných umělou kožešinou. Vyberte si z veselých barevných modelů s roztomilými bambulemi, v textilním, pleteném nebo celokožešinovém provedení. Preferujete spíš klasické nazouvací bačkory? Co zkusit hravé modely v něžných tónech?

Stylové papuče jsou také skvělým tipem na vánoční dárek. Obdarujte kamarádku, sestru nebo velkou dceru kouzelnou domácí obuví zdobenou mašličkami, srdíčky nebo hvězdičkami.

V zimní kolekci Deichmann najdete také nabídku pantoflí s anatomicky tvarovanou stélkou pro maximální komfort nohou. Veselé motivy na bačkorách určitě vykouzlí úsměv na vašich rtech.

A co tak rodinný „pyžamový“ den – třeba hned mezi svátky? Huňaté plyšové ponožky jsou v tom případě naprostou nutností!