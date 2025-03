V ekologickém a charitativním projektu, který pod názvem Dej hračce druhou šanci! uvádí hračkářství Bambule, se spojuje udržitelnost s podporou dobročinných spolků a komunit. V rámci projektu mohou zákazníci přinést již nepoužívané hračky do vybraných prodejen Bambule, kde projdou kontrolou a následně budou předány dobročinným spolkům, odkud poputují k znevýhodněným dětem a rodinám.

Pilotní projekt odstartoval 13. března na vybraných prodejnách Bambule, a to v Praze v OC Westfield Chodov a NC Eden a v Brně v NC Královo Pole. Na těchto prodejnách budou umístěna speciální sběrná místa a proškolený personál vždy ověří, zda odevzdané hračky splňují stanovené hygienické a bezpečnostní normy a jsou plně funkční. V případě, že vyhodnotí hračku pro zapojení do projektu jako nevhodnou, nabídnou zákazníkům ekologickou recyklaci.

„Naším cílem je nejen snížit množství odpadu a prodloužit životní cyklus hraček, ale také dát dětem možnost prožít radost z obdarovávání a solidarity. Věříme, že i malé gesto může mít velký dopad na životy dětí a naši planetu,“ říká Jana Krčková, marketingová ředitelka hračkářství Bambule.

Jako vedlejší motivaci pro zapojení se do projektu nabídne Bambule zákazníkům za odevzdanou hračku slevový voucher na další nákup.

Podrobnější informace o místech sběru, harmonogramu a možnostech zapojení, naleznete ZDE.