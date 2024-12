Co dělat, když vám někdo poškodí zaparkované auto?

Znáte to, parkoviště obchodních domů před Vánoci praskají ve švech. Ale co když má tento chaos i nepříjemnou dohru?! Po návratu z nákupů na vás čeká odřený lak auta, rozbité zrcátko, nebo dokonce prasklé světlo. Jak postupovat, pokud se to stane i vám? A kde byste si i vy měli dávat obzvláště pozor?



356 nehod. Právě tolik se jich za jeden rok průměrně stane na parkovištích patnácti nejnavštěvovanějších nákupních center v Česku. Téměř pětina z nich (19,5 %) přitom připadá na poslední dva měsíce roku, tedy na období předvánočních nákupů. Vyplývá to z dat Portálu nehod za posledních deset let. Důvody nejsou jen vyčerpané kapacity parkovacích míst a spěch, ale také „sváteční“ řidiči, kteří sedají za volant ve výjimečných případech. Častou příčinou kolizí je nedání přednosti v jízdě, kdy řidiči nerespektují pravidlo přednosti zprava. Podle Portálu nehod vedou v počtu dopravních kolizí parkoviště u obchodních center v Praze.

Jak se případné poškození vozu řeší? To i úhrada oprav záleží na několika faktorech. „Postup se bude odvíjet od toho, zda viník zůstal u nehody a jaké pojištění mají oba účastníci uzavřeno. Odřené auto si ale vždy nafoťte, případně i natočte. Záběry z místa nehody se vám budou hodit pro jednání s pojišťovnou,“ doporučuje Aleš Rothbarth, obchodní ředitel Skupiny Klik.cz.

Když viník zůstal u místa činu

Jestliže viník u nehody zůstane, vše je výrazně jednodušší a náhrada poškození vozu půjde z jeho povinného ručení. Jestliže je vzniklá škoda nižší než 100 tisíc korun a nedošlo ke zranění, nemusíte k nehodě volat policii. Vždy však vyplňte záznam o dopravní nehodě. V případě, že pachatel nechce vinu uznat, zavolejte k případu policii.

Pokud viník od nehody ujel

Horší varianta je, kdy se po strůjci nehody slehla zem. V této situaci vždy přivolejte policii, která vám pomůže sehnat důkazy, například od svědků nebo z kamerových záznamů. Soukromá parkoviště u obchodů bývají monitorována přímo majitelem objektu, veřejná zase bezpečnostními kamerami. „Policisté s vámi sepíšou protokol, který budete potřebovat při následném jednání s pojišťovnou,“ upřesňuje Aleš Rothbarth a radí: „Sami se poptejte kolemjdoucích, zda danou událost nezahlédli. Svědky nehody se můžete pokusit najít také v různých skupinách na sociálních sítích. Největší šanci na vypátrání viníka ovšem dávají právě kamerové záznamy objektu. Využijte i záběry z palubních kamer, na nichž bývá možné nastavit automatické nahrávání při nárazu do auta.“

Stala se nehoda, co mám dělat?

Jestliže jste do auta narazili vy a jeho majitel není přítomen, měli byste zavolat policii. Ta s vámi sepíše protokol a kontaktuje vlastníka vozidla. Škodu za vás zaplatí pojišťovna z vašeho povinného ručení. „Pokud odjedete bez ohlášení, hrozí vám pokuta až pět tisíc korun a sedm trestných bodů za ujetí od autonehody,“ varuje před nerozvážným postupem Rothbarth.

Nejvíce kolizí? Vedou pražská obchodní centra Westfield a Nový Smíchov

Ze statistik Portálu nehod vyplývá, že nejvíce nehod se odehrává u obchodních center v Praze. Pozor si dávejte hlavně u OC Westfield Chodov, OC Nový Smíchov a Metropole Zličín. Právě zde se za posledních deset let stalo 1 141 nehod. V předvánočním období je situace nejhorší na parkovišti největšího obchodního centra v Česku Westfield Chodov. V listopadu a prosinci se zde přihodí až 27 % všech kolizí z celého roku. Ovšem ani nákupní centra mimo Prahu nejsou zárukou bezpečného parkování. U ostravského obchodního domu Nová Karolina a brněnské Olympie se v tomto období odehraje 19 % všech dopravních nehod z celého roku.

KDO TO ZAPLATÍ?

• Pokud se viník nehody nenajde, opravy se platí z vašeho havarijního pojištění.

• Jestliže ho nemáte, budete si vše muset zaplatit sami.