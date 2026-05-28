Den dětí: Užijte si den plný zábavy!

Den dětí je ideální příležitostí zpomalit, odložit každodenní povinnosti a věnovat čas tomu nejdůležitějšímu, společným chvílím s rodinou, a především s dětmi. Společnost LEGO vybízí rodiče, aby tento den oslavili hravě a kreativně a položili si jednoduchou otázku: Jak si dnes opravdu užijeme čas spolu? Protože někdy stačí jen pár kostek LEGO®, trocha fantazie a prostor, kde mohou vznikat příběhy, na které se nezapomíná.
Studie LEGO Play Well ukazuje, že 93 % rodičů vyhledává aktivity, které podporují zájmy jejich dětí, a 91 % z nich dává prostřednictvím společných her najevo, že jim na zájmech svých dětí záleží. Kreativita zůstává pro děti významným zdrojem hrdosti a sebevyjádření. Téměř 93 % z nich uvádí, že jsou hrdé, když něco vytvoří nebo navrhnou, a 91 % tvrdí, že jim to dodává sebevědomí a pomáhá jim ukázat ostatním, jací jsou. Den dětí nemusí být jen o dárku, ale i o zážitku. O čase, kdy rodiče s dětmi sdílejí navzájem nápady, smějí se a aktivně spolu něco tvoří. Stavění, tvoření a hraní totiž nejsou jen zábava, jsou to chvíle, kdy vznikají skutečné vzpomínky.
Hrajte si po svém
Každá rodina má svůj vlastní rytmus i styl, jak si společné hraní užít – a právě v tom spočívá jeho kouzlo. Někdy jde o klidné soustředění nad vlastním modelem, jindy o živou spolupráci, kdy každý přidá svůj nápad a společně vzniká něco nového. Někdo staví podle návodu, jiný se nechá vést fantazií. Ať už zvolíte jakýkoliv přístup, stavebnice LEGO nabízejí nekonečné možnosti, jak rozvíjet kreativitu, posilovat vztahy a užít si Den dětí naplno.
Jeden projekt, společná radost ze stavění
S funkcí „Build Together“ v aplikaci LEGO Builder si mohou členové rodiny rozdělit jednotlivé kroky návodu a pracovat současně na různých částech stejné stavebnice. Společné tvoření tak podporuje spolupráci, komunikaci i radost z postupně vznikajícího díla. Více informací najdete na www.lego.com/en-cz/buildtogether.
Naše tipy:
LEGO® Creator 3 v 1 31382 Roztomilá zvířata: Roztomilé štěňátko
Tato hravá stavebnice LEGO obsahuje tři zvířecí dobrodružství v jednom. Děti si mohou postavit pejska s pohyblivými prvky a doplňky, a pak ho přestavět na zvídavou veverku nebo kachnu u rybníčku. Až si děti dohrají, jednotlivé modely si můžou hrdě vystavit. Tato stavebnice se zvířátky 3 v 1 podnítí dětskou fantazii a představuje roztomilý dárek pro holky a kluky, kteří rádi vytváří příběhy.
LEGO® City 60498 Traktor
Vydejte se na venkov a zažijte farmářská dobrodružství. Propracované farmářské vozidlo se pyšní svěží modrozelenou barvou a 4 velkými gumovými pneumatikami. Malí stavitelé můžou odejmout střechu kabiny, usadit dovnitř minifigurku farmáře, otevřít kapotu, aby zkontrolovali motor, a vydat se na napínavá dobrodružství na venkově.
LEGO® Minecraft® 21585 Slepičí farma
Vstupte do světa Minecraftu a postarejte se o vlastní farmu. Tato zábavná stavebnice zavede malé nadšence mezi slepice, o které je potřeba pečovat a zároveň je chránit před liškou a malým zombie. Kurník ve tvaru slepice ukrývá spoustu hravých funkcí, od snášení vajec až po krmení kuřátek. Součástí jsou také zábavné doplňky jako pochodně, seno, udírna, vejce, balíčky semínek, nebo třeba sekera.