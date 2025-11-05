Dentální hygiena v citlivém období

Těhotenství je obdobím zvýšené citlivosti – nejen emoční, ale i fyzické. Zatímco většina žen pečlivě hlídá jídelníček nebo spánek, péče o zuby a dásně někdy zůstává stranou. Přitom právě dentální hygiena může ovlivnit zdraví maminky i jejího dítěte. Co je dobré vědět a proč může být sonický kartáček v tomto období oporou?
V těhotenství prochází ženské tělo hormonálními změnami, které mají vliv na celý organizmus, a ústní dutina není výjimkou. Mnoho žen si během těhotenství poprvé všimne krvácení dásní, zvýšené citlivosti nebo i bolestivosti zubů. Právě tato období vyžadují zvýšenou péči, a to jak z hlediska prevence, tak účinného, ale zároveň šetrného čištění.
„Během těhotenství je ústní dutina náchylnější k zánětům. Až 60-70 procent žen se potýká se zánětem dásní, který může při nedostatečné péči přejít až v parodontitidu. Ta je spojována se zvýšeným rizikem předčasného porodu nebo nízké porodní váhy dítěte,“ vysvětluje dentální specialista Michal Herzina, DiS spolupracující se značkou Oclean.
Zvracíte? S čištěním ale opatrně!
Vedle zánětů dásní je častým problémem i časté zvracení v prvním trimestru. Mnoho žen si následně ihned čistí zuby,
aby se zbavily kyselé chuti a zápachu. Tím si ale mohou nechtěně poškodit sklovinu, která je po vystavení žaludečním kyselinám dočasně změkčená. „Zuby by se měly čistit nejdříve 30 minut po zvracení. Do té doby stačí ústa vypláchnout čistou vodou, případně ústní vodou s obsahem fluoru,“ dodává Michal Herzina, Dis.
Vzhledem k fyzickému a psychickému vypětí, které těhotenství přináší, nemusí být vždy jednoduché dodržet hygienickou rutinu. A právě v tom mohou nastávajícím maminkám pomoci moderní technologie. „Sonické kartáčky, jako jsou ty
od značky Oclean, jsou vybaveny jemnými režimy pro citlivé dásně a díky rychlým mikrovibracím dokáží efektivně odstraňovat plak i na těžko dostupných místech. Čištění nevyžaduje tlak ani silný pohyb zápěstím, stačí kartáček přiložit
k zubu a vést po jeho ploše. Díky tomu je péče o zuby šetrnější a pohodlnější,” uvádí Herzina.
Čištění nestačí, vyzkoušejte ústní sprchu
Důležitým doplňkem je také ústní sprcha. Tu lze využívat i v těhotenství jako prostředek
k jemnému, ale účinnému čištění mezizubních prostor a zároveň k masáži dásní. Sprchy pomáhají nejen udržet čistotu, ale i podpořit prokrvení dásní, které mohou být v těhotenství citlivější a náchylné k otokům.
„Moderní sonická technologie dnes umožňuje ženám zajistit si potřebnou hygienu
i v náročných dnech, kdy na ni není dost sil nebo chuti. Pokud navíc jednou investují do kvalitního přístroje, mohou jej po porodu využívat dál v péči o sebe i později v péči o děti,“ uzavírá Michal Herzina, Dis.
Těhotenství je ideálním momentem začít o sebe pečovat vědoměji. Dentální hygiena by měla být přirozenou součástí zdravého životního stylu budoucí maminky. S podporou moderních nástrojů, jako jsou sonické kartáčky a ústní sprchy, může být tato péče nejen efektivní, ale i příjemná. Zdravý úsměv je totiž darem, který matka předává dál.