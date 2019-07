Desatero pro zdravé opalování

Slunce je životodárné, jeho působením získává lidský organizmus nezbytný vitamin D a má mnoho dalších předností, které pro život potřebujeme. Sluneční paprsky však dokáží i potrápit, proto je namístě přiměřená ochrana!

Opalování je nutné přizpůsobit fototypu pleti. Zdravé je pouze takové opalování, které nezpůsobí zčervenání, ale pouze jemné zhnědnutí kůže, proto je třeba pobyt na slunci dávkovat podle typu kůže. Pokud máte pigmentová znaménka, je dobré je překrýt a poradit se s lékařem. V případě, že trpíte sluneční alergií, pobytu na přímém slunci byste se měli vyhnout.

Na slunce si zvykejte postupně. Pro první kontakt se sluncem stačí pár minut, nikoli celé hodiny. Dbejte na to, abyste se natřeli opalovacím prostředkem půl hodiny před pobytem na slunci. O výši ochranného faktoru (SPF) rozhoduje váš přirozený fototyp i míra již dosaženého opálení. Použijte vždy dostatečné množství opalovacího přípravku, který řádně rozetřete.

Číslo ochranného faktoru (SPF) ovlivňuje dobu, kterou můžete být na slunci, aniž se spálíte. Pro začátek letní sezóny je dobré volit krémy s vyšším SPF. Krémy s SPF 50 vás spolehlivě ochrání i před ostrým sluncem. Pokud je vaše pokožka citlivá, volte přípravky bez parfemace.

Některá místa na těle jsou obzvláště citlivá. Patří k nim například uši, nárty, kolena, oblast ňader nebo hýždí. K jejich ochraně používejte opalovací přípravky s vyšším faktorem.

Krémy s vysokým faktorem SPF 50 používejte také na celý obličej. Tady je pleť mimořádně citlivá především v oblasti očí, nosu a rtů.

Neopalujte se mezi 11. a 15. hodinou, kdy je slunce nejostřejší.

Děti by měly používat minimálně SPF 30 a je to jedno, zda jde o pobyt u moře, či rybníka. Ideální je použít přípravky odolné proti vodě, potu i otěru, i přesto je nutné mazání pravidelně opakovat každé dvě hodiny. Pokud je vaše dítě mimořádně citlivé na slunce, můžete jeho pokožku chránit lehkým oblečením z přírodních materiálů.

Žádný opalovací přípravek není určen pro děti mladší než tři roky, neboť je nevhodné tak malé děti vystavovat slunečnímu záření. To, že některý produkt je „baby“ znamená jediné – je vhodný pro citlivou pleť dětí, tj. je bez parfemace (případně s hypoalergenním parfémem), je bez barviv a potenciálně rizikových filtrů.

Myslete i na to, že k částečnému opálení dochází také ve stínu, nebo když je pod mrakem.

Co je to UVA a UVB? UVA záření způsobuje stárnutí kožních buněk a UVB spálení pokožky, proto je třeba chránit se před oběma. I krátké vystavení se ostrému slunci způsobuje tzv. fotostárnutí pokožky, jehož následkem jsou předčasné vrásky nebo pigmentové skvrny. Je třeba myslet na to, že UVA paprsky působí i přes sklo a podílejí se na vzniku sluneční alergie.

Sluneční paprsky se odrážejí od vody, proto nezapomeňte na zvýšenou ochranu pokožky při koupání, stejně jako na pláži. Totéž platí např. pro pobyt na horách, zejména v zimě.

Nezapomeňte na přípravky po opalování, které opálenou pokožku zklidní, vyživí a dopřejí ji dostatečnou hydrataci. Ideální jsou zklidňující hydratační mléka.