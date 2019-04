Děti a sluneční brýle? Vsaďte na kvalitu z optiky!

Právě teď je ten správný čas, kdy byste se měli zaměřit na výběr vhodné ochrany očí před slunečním zářením nejen pro sebe, ale i své nejmenší. Odborníci se shodují: očím škodí neviditelné UV záření, proto je na výběru slunečních brýlí nejdůležitější jejich kvalita, kterou není radno podceňovat ani u dětí.

„Viditelné světlo může dráždit oči, ale pokud se nedíváte přímo do slunce, tak oči nepoškodí. Škodlivou složkou slunečního záření je neviditelné UV záření,“ varuje MUDr. Lucie Valešová, primářka oční kliniky DuoVize, a radí: „Chcete-li mít jistotu, že vaše oči jsou dobře chráněny před UV zářením, kupte sobě i dětem kvalitní sluneční brýle v optice. Sice budou dražší, ale oči spolehlivě ochrání.“

Děti na sluneční brýle zvykejte postupně, ty mladší ochrání i kšiltovka

UV paprsky, které slunce vyzařuje, jsou pro oči nebezpečné – zejména u moře anebo v horách. A dětské oči jsou citlivější než oči dospělých, protože mají v poměru k oku širší a průhlednější čočku. Pokud jsou oči vystaveny přílišné expozici záření, může dojít k popálení kůže, zánětu rohovky či spojivek. Oči pak bolí, slzí, objevuje se světloplachost až neschopnost otevřít oči. Proto bychom měli chránit své i dětské oči. „Děti tráví venku mnohem více času než dospělý člověk, a jsou tak více vystavené přímému slunečnímu záření. Proto jsou kvalitní sluneční brýle a ochrana očí u dětí obzvláště důležitá,” říká specialistka na dětské oči, MUDr. Gabriela Pilková z Očního centra Kukátko. „Má to ovšem svá ale. V našich zeměpisných šířkách u malých dětí do dvou let nejsou sluneční brýle příliš vhodné kvůli riziku vzniku světloplachosti. Zrak dětí se v tomto věku stále rozvíjí. V tomto období tedy postačí chránit oči kšiltovkou nebo širším kloboučkem. Ideální však je dítě slunečním paprskům příliš nevystavovat. Pokud se ale chystáte k moři nebo vysoko do hor, už i pro malé dítě sluneční brýle přibalte. Na nošení slunečních brýlí je však zvykejte postupně, starším dětem už brýle na oči patří.

Pro menší děti, které na brýle ještě zvyklé nejsou, mohou být řešením brýle s páskem, který jejich stržení znesnadňuje. Pro děti volte brýle, které jim dobře sedí a jsou praktické. Při ochraně před UV zářením je důležité, aby byl UV filtr v brýlích stoprocentní, aby byl zrak chráněn před UV A i UV B zářením. Doporučený je UV 400. Kvalitní brýle poznáte tak, že na vnitřní straně postranice brýlí bude uveden certifikát CE a zároveň i stupeň ochrany (pro děti volte 2-3) – radí MUDr. Pilková.

Ovšem pozor! Pokud se vaše dítě léčí s tupozrakostí, na sluneční brýle zapomeňte nehledě na počasí. U těchto dětí je důležitější léčba oční vady než nošení slunečních brýlí. V současné době i kvalitní čiré dioptrické brýle mají ve sklech UV filtr, takže rodič se nemusí bát, že by dítě nemělo dostatečnou ochranu před UV zářením.

Příliš tmavé brýle nejsou vhodné!

Brýle pro děti by neměly být příliš tmavé. Příliš tmavá skla totiž mohou dětskému zraku naopak uškodit. Při pobytu na intenzivním slunci, například u moře, se doporučuje zatmavení brýlí 50-60 procent. Ani podle Maríny Caistor, vedoucí optometristky Dětského očního centra Kukátko úplně tmavá skla nejsou pro děti vhodná. Způsobují, že se zorničky více rozšíří a do oka proniká ještě více UV záření. Pokud si nejste jisti kvalitou brýlí, je lepší nechat si změřit UV filtr ve specializované optice. Dětské brýle by měly být také lehké a bezpečné (vhodný materiál a konstrukce) s ohledem na to, že malé děti si je často dávají do pusy.

Shrnutí: Čemu věnovat pozornost při výběru dětských slunečních brýlí:

• Brýle musejí dobře sedět za ušima, a hlavně na kořeni nosu, aby dítěti nepadaly, ale ani ho netlačily.

• Brýle by měly pokrýt celé okolí oka tak, aby nedocházelo k bočnímu průniku UV záření.

• Obruby by měly být z bezpečného pružného a pevného materiálu.

• Řasy by se ani při mrkání neměly dotýkat brýlových čoček.

• Sluneční brýlové čočky by měly být plastové a stabilně zabarvené

• U dětí je vhodné pořídit bezpečnou kategorii ochrany před slunečním UV zářením, na slunečních brýlích bývá označena většinou číslicemi 1-3. Čím vyšší je hodnota, tím vyšší je stupeň ochrany.