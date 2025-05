Dětská výtvarná soutěž Dream Car zná vítěze národního kola

Do 18. ročníku výtvarné soutěže Dream Car Art Contest zaslaly české děti 471 soutěžních obrázků. Děti v soutěži kreslily, jak si představují, že budou vypadat auta budoucnosti. Vítězové národního kola získali zajímavé věcné ceny. Devět nejlepších obrázků se utká v celosvětovém finále v Japonsku, výhrou jsou finanční příspěvky na vzdělání a rozvoj koníčků.

Auta budoucnosti budou umět létat do vesmíru, ale zvládnou se také pohybovat pod vodou, budou svým pasažérům zajišťovat nejen dopravu, ale také zábavu, budou pečovat o jejich zdraví, pomáhat opuštěným zvířatům nebo sbírat odpadky. Alespoň tak si to plánuje nejmladší generace, která se zúčastnila letošního ročníku dětské výtvarné soutěže Dream Car Art Contest, kterou celosvětově pořádá Toyota.

V soutěži měly děti do patnácti let kreslit, jak si představují, že budou vypadat auta v budoucnosti. „Na všech obrázcích je vidět, že když děti přemýšlí, čím budeme jednou jezdit, nikdy to nekončí jen u samotných aut. Prakticky každé umělecké dílo z těch více než 470, které nám letos do soutěže dorazily, zachycuje i fungování celého budoucího světa,“ říká Martin Peleška, ředitel českého zastoupení značek Toyota a Lexus.

Národní kolo 18. ročníku soutěže Dream Car Art Contest odstartovalo 2. ledna a děti mohly svá umělecká díla posílat až do 28. února. Přihlásit bylo možné jak obrázky kreslené ručně pomocí pastelek nebo vodových barev, ale také koláže či digitální práce. Soutěžit přitom mohli jak jednotlivci, tak i celé základní školy, a utkali se ve třech věkových kategoriích.

Obrázky byly vyhodnoceny v polovině března, poté všichni výherci si na slavnostním vyhlášení převzali své ceny. Soutěžilo se o věcné ceny, jako jsou skateboard, stavebnice Lego a zábavná elektronika.

Obrázky tří vítězů z každé věkové kategorie ještě postupují do celosvětového finále v Japonsku, kde se soutěží o finanční odměnu pro pět individuálních vítězů (5000 USD) či jejich mateřské, základní a střední školy (10 000 USD), a také pro 21 nejlepších finalistů (3 000 USD). Mezinárodní vítěze letošního ročníku se dozvíme v srpnu.

Pořadí v jednotlivých kategoriích:

1. kategorie (do 7 let):

1. místo: Jakub Hubený, 6 let

2. místo: Ema Jelínková, 6 let

3. místo: Helena Kühnelová, 6 let

2. kategorie (8-11 let):

1. místo: Stella Kašová, 9 let

2. místo: Marie Anna Andělová, 11 let

3. místo: David Janák, 9 let

3. kategorie (12-15 let):

1. místo: Lucie Švrčinová, 14 let

2. místo: Zuzana Necudová, 15 let

3. místo: Magdalena Kulhánková, 15 let