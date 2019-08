Dětské fixy: Každé třetí propadly kvůli nežádoucím látkám

Zatímco děti mívají z malování fixy čirou radost, rodiče často děsí, z jakých povrchů bude potřeba jejich výtvory následně odstraňovat. A nejen to. Spotřebitelský časopis dTest zjišťoval kvalitu a případný obsah rizikových chemikálií osmnácti balení fixů pro děti.

Za kvalitu psaní a výdrž padaly vesměs velmi dobré či dobré známky. Horší byla situace při zkouškách, které testovaly, jak jdou fixy „dolů“ z počmáraných ubrusů a oblečení.

„Většina čar bez obtíží pustila ze směsného materiálu z bavlny, polyesteru a elastanu. Horší to bylo s bavlnou, byť jsme ji prali na 60 °C. Černou ovcí se stal výrobek Stabilo Pen 68, jehož barvy byly na obou textiliích jasně patrné i po vyprání,“ konstatuje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.

Hodnotitelé zkoušeli čáry odstraňovat i z tzv. vixlajvantového ubrusu s hrubým plastovým povrchem a ze zcela průhledného plastového přehozu, který se používá jako ochrana látkového ubrusu. „Zatímco z hladkého přehozu bylo možné smýt všechny barevné čmouhy bez obtíží, na ubrusu s hrubším povrchem zůstaly i přes použití saponátu viditelné barevné pozůstatky po popisovačích Bic Kids, Kika/Pelikan a Stabilo Pen 68,“ říká Hoffmannová.

Většina fixů v testu měla hladký a oblý tvar, jen u šestera fixů v testu (Crayola, Stabilo Pen 68, Faber-Castell, Staedt­ler, Kores a Kika/Pelikan) se výrobci designovými prvky snažili zabránit nechtěnému kutálení pod stůl. Test prověřoval také odolnost popisovačů. Ať už jejich plastového těla, které v případě prasknutí způsobuje rychlé vysychání fixu, nebo psacího hrotu. U sedmi výrobků způsobil pád zaražení hrotu, čímž se staly nepoužitelnými (Kaufland/K-Classic, Faber-Castell, Koh-i-Noor, Staedtler, Stylex, Kika/Pelikan a Flying Tiger/Tuscher).

Evropská bezpečnostní směrnice považuje fixy, stejně jako voskovky, pastelky a barevné křídy, za hračky. A požaduje, aby byly bezpečné, což platí i v případě, kdy dítě kreslí fixem nejen po papíru, ale třeba i po kůži nebo si jej strká do pusy. Náplň fixu obsahuje vodu, barvy, konzervační látky a smáčedlo. Tedy směs chemických látek, jejíž přesné složení se odvíjí od požadované barvy, a nikde na obalu se jej nedozvíme. Přítomnost potenciálně rizikových chemikálií proto dTest nechal zjistit v laboratoři. Třetina testovaných výrobků v testu propadla.

„Analýzy výrobků Kores, Kika/Pelikan a Nebuló poukázaly na vícečetné nálezy problematických látek benzo(g,h,i)pyrelenu, naftalenu, fenanthrenu a pyrenu. Tyto výrobky by vzhledem k naměřeným hodnotám neměly v Německu šanci získat známku GS, zaručující bezpečnost. Ve fixech Maped zase laboratoř detekovala vysoký obsah naftalenu,“ uvádí Hana Hoffmannová.

Laboratoř ve fixech hledala i konzervační látky isothiazolinony. Ty se používají ve výrobcích na bázi vody, v emulzích a roztocích zejména v kosmetice. Jsou ze své podstaty toxické ve vodním prostředí a mohou způsobovat podráždění pokožky. Za nadlimitní množství těchto látek propadly fixy Flying Tiger/Tuscher. „Výrobek Flying Tiger/Tuscher navíc jako jediný na obalu neuvádí značku shody CE, což naznačuje, že nemusí splňovat limity na vybrané chemikálie pro hračky. Kvůli překročení limitů na konzervanty stáhl prodejce tyto fixy z prodeje v Rakousku,“ upozorňuje Hoffmannová.

Některé fixy obsahují i organická rozpouštědla, což jsou těkavé sloučeniny, které se do lidského organizmu nejčastěji dostávají vdechováním. „Toluen jsme v relativně velkém množství objevili u fixů Flying Tiger/Tuscher. Naměřená hodnota ale nepřekročila limit daný normou. Fixy Pepco obsahovaly nadlimitní množství styrenu, který dráždí dýchací soustavu, pokožku, oči a sliznice a může způsobovat nesoustředěnost, únavu, závratě nebo bolesti hlavy,“ uzavírá Hoffmannová.

Přehled všech testovaných dětských fixů najdete na www.dtest.cz/fixy. Kompletní výsledky testu přineslo srpnové vydání časopisu dTest.