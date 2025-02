Dezert na víkend: Brownies s datlovou pastou

Kdo by v dnešní době neznal tuto čokoládovo-kakaovou lahůdku? Potkáváte ji snad v každé kavárně. Svůj původ má v Americe, patří k nejoblíbenějším dezertům a připravit se dá dle nejrůznějších receptů. V jeho jednoduchosti je krása, přípravu zvládne takřka každý. Pravda, s dobře vybranými ingrediencemi.

Ingredience:

80 g pšeničné hladké mouky (např. Pernerka); 200 g datlové pasty; 3 vejce (pokojová teplota); 150 g hořké čokolády

(min. 70 % kakaa); 50 g másla; 20 g kakaa (neslazeného); 1 lžička prášku do pečiva; špetka soli; 50 g kousků čokolády

Postup:

1. Předehřejeme troubu na 180 °C a připravíme si formu (cca 20×20 cm) vyloženou pečicím papírem.

2. Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu s máslem, do které vmícháme datlovou pastu. Pokud je pasta tvrdší, můžeme ji lehce nahřát, aby se lépe spojila.

3. V misce vyšleháme vejce se špetkou soli do lehké pěny. Čokoládovou směs postupně zašleháme do vaječné pěny.

4. V jiné misce smícháme mouku, kakao a prášek do pečiva. Tuto suchou směs přimícháme do čokoládové směsi, dokud nezískáme hladké těsto. Přidáme kousky čokolády.

5. Těsto nalijeme do připravené formy, rovnoměrně rozetřeme a pečeme přibližně 20-25 minut, dokud špejle zapíchnutá doprostřed není jen s trochou drobků (nesmí být úplně suchá, brownies mají být vláčné).

6. Necháme vychladnout, nakrájíme na kousky a podáváme.